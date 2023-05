Kim Kardashian parle de la séparation de Pete Davidson pour la première fois sur les « Kardashians » – Hollywood Life

Voir la galerie





Saison 3 de Les Kardashian a repris le tournage à la mi-août 2022, juste après l’annonce de la nouvelle Kim Kardashian et Pete Davidson avait rompu après neuf mois de fréquentation. « Je suis célibataire », a déclaré Kim dans le premier épisode de l’émission le 25 mai. « Je suis célibataire et je ne suis pas prêt à me mêler, et ça va. »

Kim a rencontré Scott Disick et Khloe kardashian et a brièvement discuté de la scission. La star de télé-réalité / femme d’affaires a admis qu’elle et Pete avaient parlé de mettre fin aux choses bien avant de le faire. « Les ruptures ne sont tout simplement pas mon truc », a-t-elle partagé. « Je suis juste fier de moi. Nous avons eu des discussions et des discussions. Nous en avions parlé. C’était tous les deux que nous communiquions très bien à ce sujet. C’est évidemment triste. Neuf mois, c’est long. Je n’ai pas de connexions et de relations aléatoires.

Peu de temps après que Pete et Kim aient fait une déclaration majeure en assistant ensemble au Met Gala en mai 2022, il s’est envolé pour l’Australie pour filmer un nouveau projet. Kim a été vu lui rendre visite à la mi-juillet, mais à peine trois semaines plus tard, il a été révélé que les deux avaient rompu. Kim n’a pas précisé ce qui a exactement conduit à la rupture, mais elle a laissé entendre que son ex-mari, de Kanye Westle comportement peut avoir joué un rôle.

« Il y avait beaucoup de culpabilité. [Pete] a traversé beaucoup de choses à cause de ma relation », a déclaré Kim. Alors que Kim et Pete étaient ensemble, Kanye a ouvertement critiqué la relation. Il est même allé jusqu’à sortir un clip vidéo dans lequel il imaginait ce que ce serait de tuer le comédien.

Kim semblait assez contrariée par son statut de célibataire lorsqu’elle a filmé cet épisode en août. Cependant, elle était également optimiste pour l’avenir. « Je fais des allers-retours dans mes sentiments parfois, comme, ‘Ugh, qui voudra jamais sortir avec moi? J’ai quatre enfants. Je suis dans la quarantaine. Qui va vouloir s’occuper du [drama]?' » elle se demandait. « Mais ma personne sera comme, ‘F *** tout ça. Ça va être dur, mais nous sommes ensemble et nous allons le faire. Alors j’attends juste cette personne.

Kim n’a eu de relation amoureuse avec personne depuis sa séparation d’avec Pete. Les deux sont sortis ensemble d’octobre 2021 à août 2022, et avant cela, Kim était mariée à Kanye depuis plus de 7 ans. Kim et Pete se sont récemment réunis au Met Gala 2023 le 1er mai et semblaient avoir une conversation amicale sur une photo de l’événement.

