Kim Kardashian, fan de BRIDGERTON, «panique» après avoir découvert qu’elle et ses sœurs étaient une «inspiration massive» pour les personnages de Featherington.

La star Nicola Coughlan, qui joue Penelope Featherington dans la série Netflix, a révélé le fait amusant parce qu’elle pensait que le «numéro un stan» de la série, alias Kim, devrait le savoir.

AFP

Kim Kardashian a été agréablement surprise de découvrir qu’elle était une « inspiration » pour l’une de ses émissions préférées, Bridgerton[/caption]

Kim a fait son amour de Bridgerton, qui est basé sur la série de romans romantiques du même nom de l’ère Regency de Julia Quinn, connue depuis qu’elle l’a regardée il y a quelques mois.

Partageant souvent des photos des coulisses et des anecdotes, Nicola, 34 ans, a décidé qu’il était temps de faire savoir à Kim que le casting comprend également ses fans.

Après avoir publié mardi des retours sur les Featheringtons, Nicola a tweeté: «Comme le numéro un mondial @bridgerton Stan, @KimKardashian sait-il que les Kardashian ont été une énorme inspiration pour les Featheringtons et nous en avons parlé tout le temps pendant nos essayages?

«Parce que j’ai l’impression qu’elle devrait le savoir.»

Getty

La star Nicola Coughlan a révélé que Kim et ses sœurs Kardashian étaient une « énorme inspiration » pour les Featheringtons[/caption]

LIAM DANIEL / NETFLIX

Il y a trois sœurs Featherington et leur mère est en quelque sorte une maman, car elle essaie souvent de conclure des accords romantiques pour améliorer le statut de leur famille.[/caption]

Twitter / kimkardashian

Kim a déclaré qu’elle avait reçu le tweet de Nicola avec le fait amusant via son « chat de groupe Bridgerton »[/caption]

Peu de temps après, le tweet de Nicola a eu l’effet de désir et la star de L’incroyable famille Kardashian, âgée de 40 ans, a été très certainement mise au courant, et elle a été choquée et ravie.

Kim a répondu à l’actrice de Bridgertton: «QUOI?!?! Je flippe!!!!!!

«Ce tweet m’a été envoyé sur mon chat de groupe @bridgerton!

«Puis-je s’il vous plaît venir à un essayage?!?! Cela ferait toute ma vie !!!!!! Je t’aime Lady W !!! »

Twitter / nicolacoughlan

La star de télé-réalité a demandé à l’actrice de Netflix si elle pouvait venir à un essayage, et Nicola a dit qu’ils « adoreraient l’avoir »[/caption]

Instagram

Nicola a déjà mentionné que les Featheringtons étaient comme les « Kardashians of Regency London »[/caption]

Heureuse d’avoir reçu l’information relayée à la star de télé-réalité, Nicole a répondu: « Omg yesss bien sûr, nous serions ravis de vous avoir! »

Elle a ensuite ajouté une autre information amusante pour montrer comment elle et Kim étaient connectées.

La star des Derry Girls a déclaré: «Saviez-vous également que M. Pearl a fabriqué votre corset pour le gala du Met et que le prochain qu’il a fait était le mien pour Bridgerton?

«Vous faites partie du monde de Bridgerton depuis plus longtemps que vous ne le pensez!»

E!

Elle a regardé l’émission il y a quelques mois et a récemment commencé à la revoir avec certaines de ses sœurs.[/caption]

Après avoir vu l’échange entre les deux, le compte officiel de Netflix est intervenu pour dire: « Kim Featherington a une belle bague – je vais voir ce que je peux faire! »

Nicola avait déjà tweeté une photo de groupe des sœurs Featherington – Penelope, Prudence et Philipa – et leur mère, Portia, en janvier, écrivant avec: «Ils ne nous appellent pas les Kardashian de Regency London pour rien.»

Elle l’a refait surface début avril et l’a envoyé à Kim après avoir révélé qu’elle regardait à nouveau Bridgerton parce qu’elle devait obliger ses sœurs Khloe et Kendall à le regarder.

AP

Plus tôt ce mois-ci, Kim a exprimé son choc que Regé-Jean Page de Bridgerton quitte la série[/caption]

Kim n’avait pas répondu à l’époque, mais cette dernière nouvelle selon laquelle elle et ses sœurs étaient une «inspiration massive» pour les personnages et les actrices qui les jouaient a finalement attiré son attention et son enthousiasme.

Le mois dernier, Kim a documenté une scène d’amour entre les personnages de Bridgerton Daphné [Phoebe Dynevor] et le duc [Regé-Jean Page] sur ses histoires Instagram.

«Oh mon Dieu, sous la pluie?» hurla la femme de 40 ans alors qu’elle regardait depuis son lit.





« OMG », a ajouté Kim alors que les choses devenaient de plus en plus chaudes dans la vidéo, qu’elle sous-titrait: « Obsessed. »

Lorsque le compte Instagram de Bridgerton a annoncé il y a quelques semaines que la star Regé-Jean ne pas reprendre son rôle pour la saison 2, la star de télé-réalité a partagé son choc et sa colère, aux côtés d’autres fans.

Stupéfaite, Kim a commenté le message: «Attendez !!! QUELLE???? »