Kim Kardashian paiera 1,26 million de dollars pour régler les frais de la SEC pour la promotion de la crypto – National

Kim Kardashian a accepté de payer 1,26 million de dollars pour régler les frais de la Securities and Exchange Commission pour avoir promu une crypto-monnaie sur Instagram sans révéler qu’elle avait été payée 250 000 dollars pour le faire.

La SEC a déclaré lundi que la star de télé-réalité et entrepreneur avait accepté de coopérer à son enquête en cours.

La SEC a déclaré que Kardashian n’avait pas révélé qu’elle avait été payée pour publier un article sur son compte Instagram à propos des jetons EMAX, une sécurité des actifs cryptographiques offerte par EthereumMax.

Le message de Kardashian contenait un lien vers le site Web EthereumMax, qui fournissait des instructions aux investisseurs potentiels pour acheter des jetons EMAX.

“Les lois fédérales sur les valeurs mobilières stipulent clairement que toute célébrité ou autre personne qui fait la promotion d’un titre d’actif crypto doit divulguer la nature, la source et le montant de la rémunération qu’elle a reçue en échange de la promotion”, Gurbir Grewal, directeur de la division de l’application de la SEC, dit dans une déclaration préparée.

Kardashian a accepté de ne promouvoir aucun titre d’actif crypto pendant trois ans.

“Mme. Kardashian est heureux d’avoir résolu cette affaire avec la SEC. Kardashian a pleinement coopéré avec la SEC dès le début et elle reste disposée à faire tout ce qu’elle peut pour aider la SEC dans cette affaire. Elle voulait mettre cette affaire derrière elle pour éviter une dispute prolongée. L’accord qu’elle a conclu avec la SEC lui permet de le faire afin qu’elle puisse aller de l’avant avec ses nombreuses activités commerciales différentes », a déclaré un avocat de Kardashian dans un communiqué.

Alors que Kardashian est bien connue pour la télé-réalité, apparaissant actuellement sur “The Kardashians” sur Hulu, elle est également une femme d’affaires prospère. Ses marques incluent SKIMS, qui propose des vêtements de forme, des vêtements de détente et d’autres produits, ainsi qu’une ligne de soins de la peau appelée SKKN.

La crypto-monnaie fait l’objet d’une attention croissante de la part du Congrès. La dernière proposition bipartite est venue en août des sens. Debbie Stabenow, D-Mich., Et John Boozman, R-Ark. Cela confierait l’autorité de régulation sur Bitcoin et Ether à la Commodities Futures Trading Commission.

Des projets de loi proposés par d’autres membres du Congrès et des défenseurs des consommateurs ont suggéré de donner l’autorité à la Securities and Exchange Commission.

Cette année, les investisseurs en crypto ont vu les prix plonger et les entreprises s’effondrer avec des fortunes et des emplois disparaître du jour au lendemain, et certaines entreprises ont été accusées par les régulateurs fédéraux de gérer une bourse de valeurs illégale.