Kim Kardashian paie une amende de 22,5 millions de rands pour une publicité crypto payante, selon la SEC

Kim Kardashian a accepté de payer une amende de 1,26 million de dollars (22,5 millions de rands) pour avoir omis de divulguer qu’elle avait été payée par la société de cryptographie EthereumMax pour publier une publication Instagram sur ses jetons EMAX.

Aux États-Unis, les personnes vantant un certain stock ou une certaine sécurité cryptographique doivent divulguer qu’elles sont payées pour le faire, le montant qu’elles sont payées pour le faire, ainsi que la source et la nature de ces paiements.

Parmi les autres célébrités qui ont fait l’objet d’accusations similaires, citons Steven Seagal, DJ Khaled et Floyd Mayweather.

Kim Kardashian a fait la promotion de tout, des sucettes coupe-faim à la liqueur au melon en passant par le papier toilette, mais c’est son incursion dans le monde trouble des crypto-monnaies qui l’a mise dans l’eau chaude.

La star de télé-réalité et influenceuse a accepté de régler les accusations de vente illégale d’une sécurité cryptographique et de payer 1,26 million de dollars (22,5 millions de rands) de pénalités et de frais, a annoncé lundi la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Kardashian, qui compte 330 millions d’abonnés sur Instagram et 73,7 millions d’abonnés sur Twitter, n’a pas révélé qu’elle avait été payée 250 000 $ (4,5 millions de rands) par la société de cryptographie EthereumMax pour publier une publication Instagram sur ses jetons EMAX, a déclaré la SEC.

En novembre 2017, la SEC a averti les célébrités qui cherchaient à tirer profit de l’espace émergent des actifs numériques que les règles américaines exigent qu’elles divulguent lorsqu’elles sont payées pour approuver des jetons cryptographiques.

Depuis lors, il a poursuivi une poignée d’autres célébrités, dont la star de cinéma d’action Steven Seagal, le producteur de musique DJ Khaled et le boxeur Floyd Mayweather Jr. pour avoir enfreint cette règle, mais Kardashian est sans doute le plus en vue.

Son message contenait un lien vers le site Web EthereumMax, qui fournissait des instructions aux investisseurs potentiels pour acheter des jetons EMAX.

“Partager ce que mes amis viennent de me dire sur le jeton EthereumMax !” le message lu.

En vertu de la loi américaine, les personnes qui vantent un certain stock ou une sécurité cryptographique doivent divulguer non seulement qu’elles sont payées pour le faire, mais également le montant, la source et la nature de ces paiements, a déclaré lundi le président de la SEC, Gary Gensler. “C’était vraiment pour protéger le public investisseur – quand quelqu’un vante ce stock et qu’il s’agisse d’une célébrité ou d’un influenceur ou similaire, et c’est au cœur de ce dont il s’agit”, a déclaré Gensler dans une interview avec CNBC.

“Je tiens à remercier Mlle Kardashian pour sa coopération et sa coopération continue. Nous apprécions vraiment cela”, a ajouté Gensler.

Kardashian a accepté de payer les frais sans admettre ni nier les conclusions de la SEC. Son avocat Michael Rhodes a déclaré que Kardashian était ravie d’avoir résolu l’affaire.

“Elle voulait mettre cette affaire derrière elle pour éviter un différend prolongé. L’accord qu’elle a conclu avec la SEC lui permet de le faire afin qu’elle puisse aller de l’avant avec ses nombreuses activités commerciales différentes”, a déclaré Rhodes dans un communiqué.

Procès en cours

Kardashian est également nommé, avec le boxeur Mayweather et l’ancienne star du basket-ball Paul Pierce, dans un procès en cours intenté en janvier par des investisseurs qui allèguent avoir subi des pertes après que les célébrités aient promu EMAX.

Les jetons EMAX ont diminué d’environ 98 % depuis le 13 juin 2021, date à laquelle Kardashian les a publiés sur Instagram à ses 225 millions de followers, selon le site Web CoinMarketCap.com.

Le mois dernier, Kardashian, qui a élargi son empreinte dans le monde de la finance, a lancé une nouvelle société de capital-investissement axée sur l’investissement dans les entreprises de consommation et de médias.

La réglementation des marchés de la crypto-monnaie a été l’une des priorités du président de la SEC cette année, car les prix des actifs numériques subissent de fortes fluctuations en raison des craintes accrues de récession, de la hausse des taux d’intérêt et des troubles géopolitiques.