Kim Kardashian paie 1 million de dollars pour régler les frais de cryptographie SEC

Kim Kardashian paiera plus de 1 million de dollars pour régler les frais de promotion d’une crypto-monnaie sans déclarer qu’elle a été payée 250 000 dollars pour la promotion. Floyd Mayweather et Paul Pierce ont également été poursuivis par des investisseurs.

Au cours des dernières années, crypto-monnaie a été partout sur les réseaux sociaux et les émissions de fiancés avec tout le monde partagé 50/50 sur la question de savoir si la monnaie est l’avenir. Alors que de nombreux investisseurs se sont éduqués et ont commencé à investir tôt, ce qui leur a valu de la chance et des gains financiers, certains n’ont pas cette chance. Au plus fort du marketing crypto, de nombreuses célébrités ont été payées pour promouvoir la crypto montante et certains ont même promu sans le savoir des programmes de pompage et de vidage, maintenant la SEC plonge profondément dans la crypto.

Kim Kardashian paie 1 million de dollars pour régler les frais de la SEC sur la promotion de la crypto-monnaie

Une partie de la plongée en profondeur de la SEC les a amenés à découvrir certaines célébrités, sinon la plupart, n’ont pas révélé qu’elles étaient payées lors de la promotion de nouvelles crypto-monnaies. Selon Nouvelles de la BNCKim Kardashian aurait payé 1,26 million de dollars à la SEC pour la promotion d’une crypto-monnaie sans déclarer qu’elle avait été payée 250 000 dollars pour le faire.

“Cette affaire nous rappelle que, lorsque des célébrités ou des influenceurs approuvent des opportunités d’investissement, y compris des titres de crypto-actifs, cela ne signifie pas que ces produits d’investissement conviennent à tous les investisseurs”, a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler. “Nous encourageons les investisseurs à considérer les risques et les opportunités potentiels d’un investissement à la lumière de leurs propres objectifs financiers.”

L’avocat de Kim a également publié une déclaration et a essentiellement déclaré qu’elle voulait juste mettre cela derrière elle et passer à autre chose.

“Kardashian a pleinement coopéré avec la SEC dès le début et elle reste disposée à faire tout ce qu’elle peut pour aider la SEC dans cette affaire”, a déclaré son avocat. «Elle voulait mettre cette affaire derrière elle pour éviter un différend prolongé. L’accord qu’elle a conclu avec la SEC lui permet de le faire afin qu’elle puisse aller de l’avant avec ses nombreuses activités commerciales différentes.

Alors que Kim met cela derrière elle, Jake Paul, Paul Pierce, Floyd Mayweather et d’autres seraient toujours en litige pour leur propre promotion des crypto-monnaies.