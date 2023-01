Kim Kardashian organise une soirée Hello Kitty – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Kim Kardashian42 ans, a organisé une fête d’anniversaire sur le thème de Hello Kitty pour sa fille Chicago Ouest le dimanche 15 janvier. La star de télé-réalité a documenté la fête sur ses histoires Instagram et TikTok et a montré son manoir décoré tout en rose avec des tonnes de ballons, après que la pluie a forcé la fête à être déplacée à l’intérieur. Chicago s’est habillée pour le thème dans une jolie robe rose avec des tresses roses dans les cheveux.

Plus à propos Kim Kardashian

@kimkardashian ♬ son original – Kim Kardashian

La fête de Chicago comprenait un bar à ramen, une station de milkshake, des gaufres, des fromages grillés Hello Kitty et un toboggan. Les tables avaient un tas d’activités comme la peinture sur céramique et la peinture faciale pour tous les enfants, y compris l’autre fille de Kim, Nord9 ans et ses fils Saint7 et Psaume3. Un Hello Kitty à taille humaine est également apparu à la fête dans les images de Kim.

Kim portait un T-shirt noir qui disait “Je t’aime Chicago” à la fête. Sa soeur Khloe kardashian38 ans, et leur maman Kris Jenner, 67 ans, étaient également à la fête. Khloe a pris des vidéos de sa fille Vrai4, descendant le toboggan et Chicago soufflant son gâteau d’anniversaire Hello Kitty devant Kim et tous les invités.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Avant la fête, Kim a partagé un message d’anniversaire spécial avec sa plus jeune fille sur Instagram. Le fondateur de SKIMS a inclus plusieurs photos du duo mère-fille posant sur un lit tout en portant un pyjama noir assorti, et a ajouté une légende douce et affectueuse. “Mon jumeau. Joyeux 5e anniversaire », a écrit Kim. « Je ne peux vraiment pas croire que tu as 5 ans ! Je suis tellement fière d’être ta mère, c’est le meilleur sentiment au monde. Tu es la fille attentionnée la plus câline, la plus idiote, la plus indépendante du monde entier et je t’aime tellement !”

Kim partage tous ses enfants avec Kanye West, 45 ans, qui n’a apparemment pas assisté à la fête de Chicago. Kanye a été sous le radar suite à son scandale d’antisémitisme, et on ne sait pas à quelle fréquence il voit ses enfants. Kim parle rarement de son ex-mari, à part quand elle a expliqué à quel point il a été difficile de coparentalité avec le rappeur lors d’une interview émouvante sur le Podcast Angie Martinez.

Lien connexe Lié: Les copines de Kanye West : d’Amber Rose à Kim K en passant par sa nouvelle épouse supposée Bianca Censori

“Je l’ai définitivement protégé et je le ferai toujours aux yeux de mes enfants, pour mes enfants”, a-t-elle déclaré. «Je pourrais traverser quelque chose, mais si nous allons à l’école à vélo et qu’ils veulent écouter la musique de leur père, peu importe ce que nous traversons, je dois mettre ce sourire sur mon visage et faire exploser sa musique et chanter avec mes enfants. Je dois faire comme si de rien n’était. »

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.