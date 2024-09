Photo : Kim Kardashian offre un traitement VIP à son amoureux : Source

Kim Kardashian chouchouterait son nouveau béguin, Jude Bellingham.

Selon un nouveau rapport de Vie et stylela mère de quatre enfants est complètement éprise du sportif anglais, qui est également devenu un ÉCRASEMENT modèle.

Une source proche a même affirmé : « Plus Kim rencontre Jude, plus elle l’aime et plus elle a le béguin pour lui. »

Ils ont ensuite souligné : « Même si c’est une situation assez improbable qu’elle réussisse à séduire le gars parce qu’il a une petite amie. »

« Cela étant dit, il ne pourrait pas être plus reconnaissant que Kim l’ait embauché et se sent visiblement comme le grand homme du campus maintenant qu’il l’a laissée lancer sa carrière dans la mode », ont-ils déclaré à propos de Jude et ont noté : « De plus, elle met une tonne d’argent dans sa poche et lui ouvre les portes du traitement VIP quand il est en Amérique. »

« Mais il y a cette inquiétude, en particulier parmi ses fans, que son jeu pourrait finalement souffrir s’il s’enlise trop dans ce genre de monde, surtout s’il est dirigé par les Kardashian », a également établi la source à propos de la façon dont le béguin pour Kim pourrait avoir un impact négatif sur la carrière de Jude.

Avant de conclure, la source a déclaré : « Mais il semble que rien ne puisse se mettre en travers du chemin de Kim. »