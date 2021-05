Kim Kardashian obtient une ordonnance d’interdiction temporaire contre un harceleur présumé | Nouvelles des gens

Washington: La star de télé-réalité américaine Kim Kardashian est le dernier membre de la famille Kardashian-Jenner à avoir obtenu une ordonnance restrictive contre un harceleur présumé qui tente de s’introduire chez elle depuis longtemps.

TMZ a obtenu les documents juridiques selon lesquels, l’avocat de Kim, Shawn Holley, a travaillé avec le tribunal pour fournir à la star de télé-réalité une ordonnance restrictive contre un homme de 32 ans nommé Charles Peter Zelenoff, qui, selon elle, la harcèle depuis des mois. .

Kim a affirmé que l’homme n’arrêtait pas de publier sur son désir de poursuivre une relation physique avec elle, et il a reçu de nombreux messages troublants sur le fait d’essayer d’entrer chez elle. Dans les documents, Kim a déclaré que le gars « a filmé des vidéos à l’extérieur de sa propriété » et « est de plus en plus frustré de ne pas entrer à l’intérieur ».

Elle a en outre noté qu’elle n’avait jamais partagé l’adresse avec l’homme, malgré le fait qu’il ait pu la retrouver chez elle.

Kim a en outre noté qu’elle avait peur du harceleur car il avait récemment été condamné pour coups et blessures – un terme utilisé pour décrire l’usage de la force contre autrui, entraînant des contacts nuisibles ou offensants, y compris des contacts sexuels.

Compte tenu de la gravité de l’affaire, le juge a accordé l’ordonnance d’interdiction temporaire de Kim et selon cela Zelenoff doit rester à 100 mètres d’elle en tout temps.