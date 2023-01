Kim Kardashian, North & Saint Land ‘Paw Patrol’ Film Rôles – Hollywood Life

Voir la galerie





Kim Kardashianles enfants Nord Ouest9 et Saint-Ouest, 7 ans, font leurs débuts au cinéma aux côtés de maman ! La fondatrice de SKKN by Kim et ses deux aînés avec son ex-mari Kanye West exprimeront tous des rôles dans PAW Patrol : Le puissant film qui est produit par Nickelodeon et Spin Master et dont la sortie est prévue en octobre 2023. Le film très attendu basé sur la série pour enfants immensément populaire est une suite du premier film, PAW Patrol : le filmsorti en 2012.

Kim est également apparu dans le premier film, exprimant le rôle du caniche blanc Delores. Le toutou tendu est l’un des chiens qui a été capturé et placé à l’école d’obéissance Fuzzy Buddies dans le scénario. Le personnage impertinent est également l’un des plus glamour du film avec de longs cils et des yeux bleu vif.

North, Saint et Kim rejoindront un casting déjà étoilé qui comprend des personnalités telles que Kristen Bell, Christian Convery, McKenna Grace, James Marsden, Serena Williams, et beaucoup plus. Kim, bien sûr, reprendra à nouveau son rôle de la sceptique Delores. Les Kardashian sur Hulu la star a également partagé l’annonce sur sa propre page Instagram via l’officiel Pat’ Patrouille compte, qui disait: “North West, qui rejoint sa mère Kim Kardashian, revenant en tant que Dolores du premier film, avec une apparition de son frère, Saint West.” Les personnages de North et Saint dans le film n’ont pas encore été révélés.

Kim a tout mis en œuvre avec une expérience de visionnage interactive à domicile pour ses enfants, nièces, neveux et amis lorsque le film initial est sorti – remerciant tout le monde pour leur soutien dans un discours déchirant. “Je souhaite la bienvenue à tout le monde ici à la Paw Patrol: The Movie. Je suis tellement excitée de pouvoir montrer à tous mes enfants, à tous leurs cousins, à tous mes amis et à tout le monde mon premier film ! C’est tellement incroyable », a déclaré Kim à un public applaudissant de ses proches. S’adressant directement à ses enfants, y compris sa plus jeune fille Chicago, 4 ans, et son fils Psalm, 3 ans, elle a ajouté: “Je l’ai fait pour vous parce que je sais à quel point vous aimez Paw Patrol. Dolorès dans la maison !

