Kim Kardashian nie avoir violé les lois du travail alors que d’anciens membres du personnel la poursuivent | Nouvelles des gens

Los Angeles: la star américaine de télé-réalité Kim Kardashian a nié avoir violé le droit du travail californien, à la suite d’une poursuite judiciaire intentée par sept anciens membres du personnel de sa résidence de Hidden Hills.

Andrew Ramirez, son frère Christopher Ramirez et son fils Andrew Ramirez Jr., avec Aron Cabrea, René Ernesto Flores, Jesse Fernandez et Robert Araiza étaient employés comme jardiniers et personnel d’entretien, et avaient accusé Kim de retenir les impôts sur son salaire mais ne remettant pas les sommes au gouvernement, rapporte latimes.com.

Ils ont ajouté que Kim ne payait pas les heures supplémentaires, n’autorisait pas les pauses repas et repos et qu’un jeune de 16 ans dans le personnel dépassait les 48 heures de travail hebdomadaires autorisées pour un employé de son âge. Un plaignant a accusé d’avoir été renvoyé lorsqu’il a soulevé de telles questions.

Selon le site Web, la plainte déclarait: « Les demandeurs … n’étaient pas payés sur des périodes régulières, n’ont pas reçu les repas et les pauses nécessaires, n’ont pas eu les moyens d’enregistrer toutes leurs heures, n’ont pas été payés toutes leurs heures, n’ont pas été remboursés de leurs dépenses d’emploi, n’ont pas reçu tous leurs salaires d’heures supplémentaires et n’ont pas reçu leur salaire au moment de la cessation d’emploi.

« En outre, le plaignant Andrew Ramirez a été licencié lorsqu’il s’est enquis de ses droits en tant qu’employé et le plaignant Andrew Ramirez, Jr., était employé comme mineur de seize ans, mais a travaillé plus longtemps que le nombre maximum d’heures autorisé pour les mineurs. en vertu du Code du travail. «

L’avocat des plaignants les représente également dans une action similaire contre le rappeur Kanye West, dont Kim a demandé le divorce en février.

Kim a déclaré dans un communiqué: « Le vol de salaire et autres violations sur le lieu de travail sont un problème répandu à Los Angeles. Mon entreprise enquête actuellement sur d’autres violations potentielles contre ces accusés, ainsi que sur d’autres familles et entreprises puissantes au nom de travailleurs de tous les jours. »

Un porte-parole de Kim a déclaré à pagesix.com: « Ces travailleurs ont été embauchés et payés par l’intermédiaire d’un fournisseur tiers engagé par Kim pour fournir des services continus. Kim n’est pas partie à l’accord conclu entre le vendeur et leurs employés, elle n’est donc pas responsable. pour la façon dont le fournisseur gère son entreprise et les accords qu’il a conclus directement avec son personnel. «

Le porte-parole a ajouté: « Kim n’a jamais payé un fournisseur pour ses services et espère que le problème entre ces travailleurs et le vendeur qui les a embauchés pourra être résolu à l’amiable prochainement. »

Victor Narro du Centre du travail de l’UCLA a déclaré que plus de faits seraient nécessaires pour déterminer la responsabilité dans cette affaire, mais a souligné: «Les travailleurs à bas salaire de Los Angeles perdent 26,2 millions de dollars par semaine en raison de violations de vol de salaire.

«Une forme courante de vol de salaire a lieu avec la sous-traitance ou l’embauche de travailleurs par des tiers pour fournir un service à l’entité (ou à la personne) qui a créé cet arrangement», a-t-il écrit dans un courrier électronique au Times.

« Le juge, dans ce cas, décidera de la responsabilité des parties impliquées, mais les faits ne sont pas rares pour ce que vivent de nombreux travailleurs lorsqu’ils effectuent des travaux d’entretien, de jardinage et d’autres services dans des maisons résidentielles », a ajouté Narro.