Kim Kardashian ne porte pas d’alliance alors que le divorce de Kanye se profile

Ce n’est pas une grande surprise que tous les yeux soient rivés Kim KardashianL ‘annulaire de l’ alors qu’elle envisage de divorcer Kanye West.

La veille d’E! Les nouvelles ont confirmé que Kim vivait séparée de son mari et pense que le mariage est terminé, elle a été photographiée portant son alliance le lundi 4 janvier alors qu’elle sortait de sa voiture ce soir-là.

Cela suggère que la mégastar de la télé-réalité envisage toujours ses prochaines étapes avec Kanye, qu’elle a épousée en mai 2014. La photo fait également suite à plusieurs publications récentes sur les réseaux sociaux qui semblaient la montrer sans le groupe au doigt.

La bague semblait être absente d’une photo Instagram le 22 décembre de l’escapade de sa famille à Lake Tahoe, et ce n’était pas non plus évident dans un selfie du 5 janvier pour promouvoir ses SKIMS Body Basics.

Sur la photo du 4 janvier, Kim porte le simple bracelet en or qu’elle a souvent porté après son vol à Paris en 2016, plutôt que le tourne-tête en diamant de 15 carats plus flashy que Kanye avait l’habitude de proposer en 2013.