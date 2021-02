Kim Kardashian et Kanye WestLa relation de cette dernière touche peut-être à sa fin, mais leurs enfants restent la priorité absolue.

Même si Kim et Kanye ne sont plus en bons termes, une source dit en exclusivité à E! News le musicien est toujours présent dans la vie de leurs quatre enfants. La source partage: « Il veut toujours jouer un rôle énorme dans leur vie et Kim ne le découragerait jamais. »

En ce qui concerne la nouvelle dynamique familiale, une deuxième source partage un aperçu du mode de vie, révélant que Kanye a quitté la maison minimaliste que lui et Kim partageaient au cours de leur relation. «Il ne vit plus à la maison avec Kim et les enfants», explique le deuxième initié. « Quand il voit les enfants, il les rencontre ailleurs. »

La même source ajoute que le rappeur « Stronger » peut voir Nord, Saint, Chicago et Psaume Ouest « quand il veut. »

Avant de déménager, Kanye vivait dans le Wyoming, mais est depuis retourné en Californie, où la deuxième source dit qu’il «se concentre sur son travail».