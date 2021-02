Kim Kardashian ne découragera pas Kanye West de rencontrer leurs enfants

La star de la télé-réalité et mondaine Kim Kardashian et le mari du rappeur Kanye West se dirigent vers le divorce, mais une source a déclaré que cela n’entraverait pas sa relation avec leurs enfants.

Kim et Kanye ont quatre enfants – filles North, 7 ans et Chicago, 3 ans – et leurs fils Saint, 5 ans, et Psalm West, âgé d’un an.

« Il veut toujours jouer un rôle énorme dans leur vie et Kim ne le découragerait jamais. Il ne vit plus à la maison avec Kim et les enfants », a déclaré la source, selon eonline.com.

« Quand il voit les enfants, il les rencontre ailleurs », a déclaré un autre initié.

Kim et Kanye se sont mariés en 2014 au milieu d’une forte attention médiatique en Italie. Le divorce n’est pas encore finalisé.