Kim Kardashian n’a aucun regret à la fin de la série télé-réalité ‘Keeping Up’ | Nouvelles télévisées

Los Angeles: Après 14 ans de drame, de mode et de famille, « Keeping Up with the Kardashians », la série télévisée qui a fait connaître Kim Kardashian et ses frères et sœurs, a fait sa révérence jeudi avec des câlins, des larmes et de la gratitude.

« Je n’ai aucun regret. C’était comme la meilleure décennie et demie de ma vie », a déclaré Kim Kardashian dans le final.

« Je me sens comme la fille la plus chanceuse du monde avec laquelle je travaille avec ma famille tous les jours », a-t-elle ajouté. « C’est ce que je suis. Ce spectacle a fait de nous qui nous sommes, et je ne tiendrai jamais cela pour acquis. »

La série s’est terminée par des câlins pour l’équipe de télévision qui a suivi la famille aisée dans ses moments les plus intimes, et l’enterrement d’une capsule temporelle.

La matriarche Kris Jenner a enterré le certificat qu’elle a obtenu lorsqu’elle a déposé le mot « momager » en 2017 pour gérer les intérêts de la famille, tandis que sa fille Kylie Jenner, 23 ans, a contribué aux kits de brillant à lèvres qui ont fait d’elle une milliardaire.

Cependant, la famille élargie de Californie n’a pas l’intention de prendre du recul. Ils reviendront pour une réunion en deux parties les 17 et 20 juin et auront un accord pour une nouvelle série sur la plateforme de streaming Hulu qui devrait être lancée plus tard en 2021.

Les détails sont rares mais Kris Jenner l’a décrit comme « le prochain chapitre » pour la famille.

Au fil des ans, l’émission a relaté la vie personnelle et professionnelle du clan Kardashian-Jenner, y compris le mariage de Kim Kardashian avec le rappeur Kanye West, la séparation de la sœur Khloe Kardashian avec le basketteur Lamar Odom et la transition de genre du patriarche Bruce Jenner à Caitlyn Jenner.

Il a également lancé les empires de la beauté et de la mode de Kim Kardashian et de sa demi-soeur Kylie, la carrière de mannequin de Kendall Jenner, des émissions dérivées pour Khloe et Kourtney Kardashian et une présence sur les réseaux sociaux dans laquelle Kim compte désormais quelque 227 millions de followers sur Instagram.

West et Caitlyn Jenner ne sont pas apparus dans l’épisode final, qui a été tourné l’hiver dernier, avant que Kim Kardashian ne demande le divorce et que Jenner n’annonce qu’elle se présente aux élections au poste de gouverneur de Californie.

« Keeping Up with the Kardashians » a fait ses débuts sur E! Network en 2007, a été diffusé dans quelque 90 pays en 20 langues et a donné naissance à plusieurs émissions dérivées.

Aux États-Unis, l’audience a diminué au cours de la dernière année à moins d’un million, contre environ 4 millions au plus fort de la renommée de l’émission.

La famille a annoncé en septembre dernier qu’elle mettrait fin à la série mais n’a donné aucune raison pour cette décision.