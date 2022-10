Kim Kardashian montre une vraie peau sans maquillage tout en posant dans sa tenue la plus bizarre à ce jour

KIM Kardashian a montré aux fans sa vraie peau sur des photos à visage nu portant une tenue bizarre lors d’une séance photo inhabituelle.

La star de télé-réalité a enfilé une tenue qui semblait être faite de ceintures alors qu’elle posait devant un fond tout blanc et dans ce qui semblait être un monticule de terre.

Kim Kardashian a donné aux fans un aperçu de sa vraie peau sur une photo sans maquillage[/caption]

La star a posé le visage frais dans une tenue bizarre pour une séance photo[/caption]

Kim, 41 ans, a partagé une série de photos bizarres du look, mais les fans étaient concentrés au laser sur le cliché sans maquillage.

Dans ce document, elle regardait droit dans la caméra avec ses cheveux blonds en un chignon bas élégant.

Ses bras étaient baissés à ses côtés et elle avait un regard sérieux sur son visage.

La magnat du SKKN ne semblait pas avoir un point de maquillage, laissant ses imperfections et bien plus encore en évidence.

Les fans avaient également beaucoup à dire sur les autres photos de l’ensemble – en particulier celles contre la saleté.

Le premier cliché du groupe a montré Kim allongée sur ce qui semble être un sol en terre battue, les mains couvertes de boue.

La maman de quatre enfants a présenté sa silhouette élancée dans sa tenue inhabituelle.

Kim a accessoirisé le look avec une paire de lunettes de soleil surdimensionnées et des talons à bout ouvert sur cette photo et une autre.

La deuxième image est un gros plan de Kim assise dans la terre, et sur la troisième photo, elle a retiré ses lunettes de soleil pour montrer un maquillage minimaliste.





QU’EST-CE QUE ?

Kim a légendé le message: “Quand je n’ai pas pu me rendre au spectacle @balenciaga, @demna m’a envoyé le spectacle”, mais tout le monde n’a pas été impressionné.

L’une des photos a été partagée sur Reddit et les utilisateurs avaient beaucoup à dire sur le cadre du tournage.

Une personne a plaisanté: “A-t-elle creusé un trou dans son jardin ou est-elle allée au premier parc qu’elle a trouvé?”

Un autre a commenté: “Dans un fossé, mais rendez-le sexy”, tandis qu’une troisième personne a ajouté: “On dirait qu’elle est tombée dans la fosse septique.”

Quelqu’un d’autre s’est moqué: “Cela donnerait plus si elle avait une tache de saleté sur elle lol”, tandis qu’un autre a dit: “Lol à la pose dans la saleté.”

Cependant, d’autres fans ont adoré le dernier look de Kim avec une personne disant : “Kim est incroyable et j’aimerais avoir cette robe dans mon placard. Rien à ajouter.”

Un autre a commenté: “Kim est magnifique!” tandis qu’une autre personne a ajouté: “J’adore cette robe. J’aime aussi le maquillage minimal sur elle.

Les fans bourdonnaient sur l’apparence de Kim ces derniers temps.

QUI C’EST?

Récemment, Kim a partagé une photo de retour dans laquelle elle a l’air absolument méconnaissable.

La magnat de la mode a partagé plusieurs vieilles photos sur Instagram en l’honneur de l’anniversaire de son maquilleur Mario Dedivanovic.

Sur la première photo de retour, Kim arbore un court bob noir et s’assied sur ses genoux.

La légende disait : “Bienvenue au club des 40. Ça ne fait que s’améliorer à partir d’ici.

Une autre photo montre un jeune Kim et Mario, posant l’un à côté de l’autre.

La star de Hulu a sous-titré ce post : « Regarder ces photos quand nous étions bébés me rend si heureuse et me rappelle les meilleurs souvenirs », avant de le taguer.

Les fans ont repéré l’hommage à Mario sur la page Instagram de Kim et ont commenté les clichés sur une page en ligne populaire de Kardashian.

Une personne a écrit : « Je n’étais pas préparée », après avoir vu Kim au visage de bébé.

Un autre a déclaré: “Quelle relation intéressante ils doivent avoir.”

Un troisième a poursuivi avec: “Imaginez les secrets que l’homme connaît.”

Kim a posté plusieurs autres photos des deux ensemble au fil des ans.

En plus de discuter de son évolution faciale, les fans ont parlé du rétrécissement de la silhouette de la star.

SLIM-KIM

Au milieu des inquiétudes suscitées par sa perte de poids extrême, la star de télé-réalité a partagé une photo montrant son corps.

La star de Hulu a récemment enregistré la vidéo alors qu’elle se trouvait dans l’immense salle de bain en marbre de son manoir Calabasas de 60 millions de dollars, montrant sa silhouette élancée.

Dans la vidéo, publiée sur les histoires Instagram de la personnalité de la télévision, Kim a posé devant un miroir de la taille d’un mur et a enregistré à la fois son reflet et les produits SKKN sur son comptoir.

L’ancienne de L’incroyable famille Kardashian porte un soutien-gorge de sport blanc qui coupe juste au-dessus de ses abdominaux définis.

Kim a capturé les nouveaux accessoires de salle de bain en disant: “J’adore ces cinq pièces avec lesquelles nous lançons” et a expliqué: “Je dois cacher toutes les choses pas si jolies.”

Elle a ensuite lancé chacun des produits coulés en béton ; le porte-mouchoirs, le récipient rond, le bidon, le plateau de vanité – qui abritait tous les produits de la gamme de soins de la peau de Kim et la corbeille à papier.

Kim a récemment discuté de la sortie le 6 octobre de ses produits de salle de bain d’inspiration “greige” dans une interview avec Architectural Digest.

Dans l’interview, la star de la télévision a révélé qu’elle était ravie de “prendre les éléments de design d’intérieur apaisants et monochromatiques de [her] à la maison et apportez-le aux autres.

En plus de l’esthétique de la ligne, l’article a révélé que la nouvelle ligne comportera cinq produits qui coûteront au total 355 $.

Elle a également révélé à quel point «le minimalisme est toujours très important» pour son amour des «tons concrets et gris».

Instagram/kimkardashian

Kim a fait parler les fans alors qu’ils remettaient en question sa décision de poser dans la boue[/caption]

Instagram/kimkardashian

Certains fans ont plaisanté en disant qu’elle semblait être dans une fosse septique[/caption]

Instagram/kimkardashian

L’étoile n’a pas abordé les fissures sages[/caption]