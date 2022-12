Kim Kardashian montre une taille qui rétrécit dans un haut court et un pantalon en cuir alors que la star est surnommée la “pire habillée” pour l’anniversaire de Mason

Les FANS ont critiqué Kim Kardashian alors qu’elle montrait son haut court et son pantalon en cuir à la fête d’anniversaire de Mason Disick.

Le 17 décembre, Kim, 42 ans, a assisté à la fête d’anniversaire de son neveu à West Hollywood.

Kim Kardashian et Kris Jenner ont assisté à la fête du 13e anniversaire de Mason Disick[/caption]

Kim portait un pantalon en cuir avec des bijoux sur les côtés[/caption]

La star des Kardashians affichait son ventre nu alors qu’elle portait une chemise grisâtre coupée au niveau du ventre.

Le devant du haut de flic rétro disait: “The Up in Smoke Tour”, qui a été titré par le Dr Dre et Snoop Dogg en 2000.

Elle a également enfilé un pantalon en cuir noir recouvert de bijoux noirs scintillants sur les côtés.

La star de Hulu a complété le look grungy avec un tour de cou orné de bijoux et une croix en argent.

Étaient également présents à la fête extravagante pour le garçon d’anniversaire la matriarche Kris Jenner, 67 ans, le frère Khloe Kardashian, 38 ans, et les parents de Mason, Kourtney Kardashian, 43 ans, et Scott Disick, 39 ans.

LE RETOUR DE JEU

Malheureusement, dans un fil de discussion en ligne, les critiques de mode n’étaient pas satisfaits de l’apparition de Kim à la fête de l’adolescente.

Un critique a déclaré: “Kim reste toujours la moins bien habillée cette année.”

Un autre critique a mentionné: “Kim s’est encore une fois habillée le pire pour moi. A-t-elle autre chose à offrir que des pantalons en cuir taille haute et des hauts courts ? »

Un troisième critique a ajouté : « Kim a complètement détruit son look. Elle a l’air si fausse ici… c’est déchirant.

Une quatrième personne a écrit: “Kim a toujours l’air d’aller à un événement différent de tout le monde.”

Un commentateur intervint : « Je suppose que le thème était noir ? La tenue de Kim la rend si trapue.

‘VOS ANNÉES D’ADOLESCENT’

Le 14 décembre, Kim a partagé une adorable photo de Mason pour fêter ses 13 ans.

Kim et l’adolescent se tenaient dos à dos pour comparer leur taille.

Mason est apparu plus grand que sa tante alors que ses longues mèches blondes platine coulaient dans son dos.

La star de télé-réalité était vêtue de vêtements de détente gris et blancs tout en se couvrant le visage de lunettes de soleil foncées.

Mason portait un t-shirt blanc ample avec un pantalon de survêtement gris tout en portant un grand sac à dos noir.

Kim a légendé le message: “Le jour est venu où tu es plus grand que moi maintenant. J’adore qui tu es, et je suis tellement fier de toi, Mason.

“Bienvenue dans votre adolescence. Joyeux anniversaire.”

LES COMMENTAIRES

Des relecteurs aux yeux d’aigle ont également traîné Kim dans la boue alors qu’elle choisissait «alors» plutôt que «que» dans sa légende.

Un adepte a déclaré: “” Plus grand que moi “. Et nous sommes censés croire qu’elle est du matériel d’avocat.

Un autre adepte a mentionné: «Beaucoup de rires. Kim a affirmé qu’elle avait le score le plus élevé dans la partie essai du bar pour bébés.

Un troisième critique a ajouté : “Je crois qu’une mauvaise orthographe/grammaire reflète un manque d’expérience en lecture.”

Khloe Kardashian a assisté au jour de son anniversaire à West Hollywood[/caption]

Kourtney photographiée avec son fils Mason[/caption]