Kim Kardashian montre une taille minuscule dans des photos de bikini NON EDITÉES sur la plage avec son fils Saint, 6 ans

KIM Kardashian a montré sa silhouette fine et ses abdominaux serrés dans un minuscule bas de bikini et un haut court lors d’une journée à la plage.

Pendant ce temps, les fans continuent de s’inquiéter du rétrécissement du cadre de la star de télé-réalité.

Grille arrière

Kim Kardashian a montré son ventre serré sur la plage[/caption]

Grille arrière

La star de télé-réalité était accompagnée de son fils Saint pour la journée de jeux à la plage[/caption]

Kim a apprécié le temps de jeu avec Saint, car les deux ont récemment été vus en train de creuser dans le sable de la plage.

La femme de 41 ans s’est glissée dans un deux pièces sportif avec un haut en cobalt et un bas blanc.

Elle avait l’air détendue alors qu’elle prenait un moment pour se coucher sur le sable avec son fils et construire des formes dans le sable.

Les photos ont été prises lors de ses récentes vacances en famille aux îles Turques et Caïques.

LIRE LA SUITE KIM KARDASHIAN IMAGE PARFAITE? Les fans de Kardashian sont convaincus que Kim et Kanye sont de retour ensemble VRAIE PEAU K Kim Kardashian montre sa VRAIE peau, y compris des imperfections sur des photos non éditées

ramenez kim

Ils ont été partagés alors que les fans de la femme de 41 ans continuent de mendier pour ses anciennes courbes, après avoir perdu 21 livres au cours des deux derniers mois.

Dans une salle de discussion en ligne, les fans ont partagé une photo de la fondatrice de SKIMS debout nue dans le miroir de sa salle de bain, avec d’épaisses barres noires masquant ses parties les plus intimes.

Le selfie miroir n’était qu’un parmi une collection de photos de Kim rétro où elle apparaissait beaucoup plus courbée que dans ses photos plus récentes.

Après avoir vu le classique Kim, un fan a écrit : « Wow. C’est la Kim que je connais et que j’aime.





Une deuxième personne a ajouté : « C’est fou comme elle est plus mince ces jours-ci. J’ai l’impression qu’elle était en super santé à l’époque et maintenant elle va juste [too] fou avec la perte de poids.

CE QUI LUI CONVIENT

Mais Kim a continué à perdre du poids et avait l’air plus maigre que jamais lors d’un voyage à New York cette semaine.

La star de télé-réalité a été aperçue en train de quitter son hôtel mercredi portant un survêtement Balenciaga bleu, noir et blanc super baggy à 3 000 $.

La personnalité de la télévision a failli se noyer dans le look alors que sa perte de poids s’est poursuivie après l’apparition du gala du Met début mai.

En savoir plus sur le soleil MEURTRE SAUVAGE Quelques instants de choc avant le «meurtre de Bigfoot» qui a conduit un pêcheur à «tuer un ami»

Kim a associé le look à une paire de lunettes de soleil noires gargantuesques et portait ses cheveux blonds platine attachés en chignon.

La star de Hulu a terminé sa tenue décontractée avec un sac noir moelleux et un maquillage glamour complet.

Grille arrière

Kim et Saint ont fait des formes dans le sable[/caption]

Grille arrière

Elle a également réuni toute la famille pour une séance photo[/caption]

Grille arrière

Les fans continuent de s’inquiéter de l’amincissement de Kim[/caption]