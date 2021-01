Kim Kardashian a laissé les fans émerveillés lorsqu’elle a montré ses derniers costumes dénudés de chair dans une salle de bain qui, selon certains fans, ressemblaient à une maison plutôt qu’à une seule pièce.

La star de télé-réalité de 40 ans s’est rendue vendredi sur les réseaux sociaux pour montrer une partie de sa dernière lingerie SKIMS – se déshabillant jusqu’aux sous-vêtements et posant pour une série de clichés dans le miroir de sa salle de bain.

Avec ses cheveux en arrière dans une queue de cheval serrée et tressée, Kim a enfilé des tenues rouges et noires et s’est mise à genoux pour prendre des photos d’elle-même dans les combos révélateurs de soutien-gorge et de culotte.

Alors que les fans ont convenu que Kim avait l’air brûlante dans ses tenues, beaucoup d’autres n’ont pas pu s’empêcher de remarquer la taille absolument caverneuse de la salle de bain dans laquelle la star de télé-réalité se glissait.







(Image: Kim Kardashian / Instagram)



La star a posé dans une immense pièce dotée de parquet très poli, d’une grande baignoire et d’une douche géante qui semblait occuper un mur entier.

La chambre géante avait l’air, pour certains, aussi grande qu’un appartement entier.

Passant à la section des commentaires des photos Instagram de Kim, un fan a eu le souffle coupé: «Pourquoi ta salle de bain ressemble à toute ma maison! ???»







(Image: Kim Kardashian / Instagram)



Tandis que d’autres ont senti l’immense mais vide, la salle de bain avait l’air «froide» et sans âme.

Un fan a déclaré: « Votre salle de bain semble inconfortable. »

Un autre est d’accord, écrivant: «Ça a l’air très ouvert et inconfortable.»

Avec un autre fan commentant: « Il a l’air très froid et vide lol. »







(Image: Kim Kardashian / Instagram)



Cependant, d’autres fans avaient envie de design d’intérieur – avec un fan commentant: «J’adore la douche !! [And] cette baignoire aussi!

Alors qu’un autre a simplement écrit: «Objectifs de salle de bain», à côté d’un emoji étincelant.

Alors que Kim agrippait son téléphone pour se casser la gueule, d’autres fans ont suggéré que la séance photo avait ajouté du carburant aux rumeurs selon lesquelles le mariage de la star de télé-réalité avec Kanye West était presque terminé.

Un fan a écrit: « Kimberly ne porte pas son alliance !! » avec des emojis de visage en pleurs et choqués.

Les rumeurs circulent depuis près d’un an selon lesquelles le mariage de sept ans de Kim et Kanye a pris fin.







(Image: Images ABACA / PA)



Le duo s’est affronté l’été dernier lorsque Kanye a annoncé son intention de se présenter aux élections présidentielles aux États-Unis de 2020 – une décision qui a entraîné une défaite écrasante pour le rappeur de Jesus Walks.

Alors que des arguments explosifs et des révélations sur la vie personnelle via la campagne électorale et les explosions de Twitter mettent le mariage à rude épreuve.

L’année a débuté avec des informations selon lesquelles les deux hommes devraient bientôt annoncer leur séparation – tandis que Kim a visiblement retiré son alliance ces derniers jours.