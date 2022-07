Kim Kardashian montre une métamorphose dramatique des cheveux dans une nouvelle vidéo après une soirée folle avec les sœurs Khloe et Kylie

KIM Kardashian a affiché un tout nouveau look tout en profitant d’une soirée folle à faire la fête avec ses sœurs Kylie et Khloe.

L’ancienne de L’incroyable famille Kardashian a affiché sa toute nouvelle silhouette mince après avoir perdu plus de 20 livres.

Kim a fait ses débuts avec une toute nouvelle coiffure lors d'une soirée entre filles

Elle arborait un bob blond platine coupe émoussée

Mais Kim, 41 ans, ne s’est pas arrêtée là quand il s’agit de changer de look, et mercredi soir, elle a fait ses débuts avec une toute nouvelle coiffure.

La star de télé-réalité a profité de ses histoires Instagram pour documenter une soirée folle avec ses jeunes sœurs Khloe, 38 ans, et Kylie, 24 ans.

Le trio s’est joint à deux amis alors qu’ils se préparaient pour une soirée en ville.

Dans un clip, Kylie a brandi la caméra du téléphone alors qu’elle donnait aux fans un rapide coup d’œil sur les tenues du groupe dans un selfie miroir.

Bien que le magnat du maquillage ait l’air magnifique dans une robe blanche, Kim a volé la vedette avec une coupe de cheveux blonde platine courte et émoussée.

Le petit bob n’atteignait que quelques centimètres sous sa mâchoire, avec une coupe parfaitement angulaire le long du bas.

La mère de deux enfants a associé le look avant-gardiste à un body noir moulant qui mettait en valeur le décolleté et des lunettes de soleil noires à la mode.

Dans un deuxième cliché, Kim s’est filmée en train de faire un bisou à la caméra avec un filtre diabolique.





Pendant qu’elle marchait, son petit bob blanc rebondissait d’avant en arrière.

Plus tard, la star de la télévision a filmé un autre clip dans lequel elle a zoomé pour donner aux fans un aperçu plus approfondi de la coupe de cheveux.

KIMMY MAIGRE

Kim a tout fait pour changer de look ces derniers temps, après avoir perdu plus de 20 livres et devenir platine pour correspondre à son petit ami Pete Davidson.

Plus tôt cette semaine, la star de Hulu a affiché sa taille et ses bras extrêmement petits dans un body marron moulant sur Instagram.

La star des médias sociaux est apparue dans la vidéo de la chanteuse Ciara le 19 juillet, portant la tenue SKIMS.

Ciara faisait la promotion de sa nouvelle chanson, Jump avec Coast Contra, avec un casting étoilé.

La chanteuse a dansé et synchronisé les lèvres sur sa chanson, puis elle a levé la main et la célébrité suivante est apparue à l’écran.

Avec Kim et Ciara, la vidéo présentait également Dwayne “The Rock” Johnson, Vanessa Bryant, Natalia Bryant, J Balvin, Big Latto et La La.

Une page Instagram de Kardashian a republié le rôle de Kim, alors qu’elle se tenait dans un body moulant avec sa main sur sa hanche, synchronisant les mots: “Tu aimes quand je fais la chose (Jump!)”

Ses longs cheveux blonds étaient tirés en queue de cheval.

On ne savait pas où se trouvait la star de Hulu, mais un fond blanc pouvait être vu derrière elle.

PRÉOCCUPATIONS DES FANS

Mais la vidéo est arrivée après que les fans ont partagé leurs inquiétudes pour la femme de 41 ans après sa perte de poids soudaine.

Certains ont partagé des théories sur le raisonnement derrière la baisse de la livre sterling du natif de Los Angeles.

Plusieurs ont suggéré que cela pourrait être lié aux ex de Pete, notamment Ariana Grande, Kaia Gerber et Pheobe Dynevor.

L’utilisateur a écrit sur Reddit : « La perte de poids de Kim – une théorie.

“Je pourrais être loin ici, mais je viens de réaliser que tous les ex de Pete sont minuscules. Comme, incroyablement mince. Même pour Hollywood. Je me demande si Kim l’a remarqué aussi.

D’autres ont accepté, avec une écriture: “Ouais, il était avec Ariana et Kaia Gerber, donc j’étais comme est-ce qu’il aime Kim? Puis elle est devenue plus maigre.

“Ce qui est un peu triste parce que c’est son apparence qui traîne dans la relation, pas elle.”

Un autre a ajouté: « Vous pourriez être sur quelque chose. Aussi – comme il est si maigre, peut-être qu’elle essaie de se sentir “plus petite” pour lui correspondre physiquement.

Un troisième a posté: “Pete a été avec des femmes blanches maigres, elle se sent probablement mal à l’aise de ne pas être son type typique.”

Kim a affiché son style plus court sur Instagram

Elle le portait auparavant long et ondulé avant la côtelette

Les fans ont partagé leurs inquiétudes quant au fait que Kim a changé son apparence pour Pete