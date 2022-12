Kim Kardashian montre un cou mince dans une nouvelle photo avec Khloe amincissant alors que les sœurs continuent de susciter des inquiétudes concernant la perte de poids

KIM Kardashian a montré son cou mince dans de nouvelles photos aux côtés d’une Khloe amincissante au milieu de l’inquiétude concernant le poids des frères et sœurs.

La magnat du SKKN a partagé une photo d’elle-même, de sa sœur et d’un membre de sa famille pour célébrer une étape importante, mais tous les fans pouvaient se concentrer sur sa minceur.

Kim Kardashian a montré son cou fin aux côtés de sa sœur mince Khloe Kardashian[/caption]

Elle a partagé une autre photo montrant à quel point elle est devenue mince au milieu d’une préoccupation majeure[/caption]

Kim, 42 ans, a profité de ses histoires Instagram pour partager une photo d’elle-même, de son oncle Irving et de sa sœur Khloe.

La maman de quatre enfants a fait face à la caméra avec son long cou mince tendu haut.

Elle a légendé le message: “Joyeux anniversaire oncle Irving.”

Khloe, 38 ans, s’est cachée sous une veste en cuir surdimensionnée et de grandes lunettes de soleil aviateur orange.

Son message survient au milieu d’une grande inquiétude parmi les fans à propos d’elle et du poids de sa sœur.

Kim a partagé une autre photo avec son cou fin exposé, cette fois posant aux côtés de sa copine Lala et Natalia Bryant.

Elle plissa les lèvres, soulignant ses pommettes sur la photo.

Ses bras étaient collés à ses côtés mais semblaient aussi minces que jamais.





CHANGER DE VISAGE

Les fans bourdonnent depuis un certain temps à propos de l’apparence de Kim, plus récemment à la suite d’un cliché à visage découvert sur les réseaux sociaux.

La magnat de Skims a partagé un énorme portrait sans maquillage pris par Zoe Winkler Reinis sur son histoire Instagram.

En un clin d’œil, les fans ont pu voir un bureau rempli de produits SKKN et, en arrière-plan, un portrait géant éclairé de la personnalité de la télévision.

Kim a abandonné le maquillage glam complet pour le cliché, montrant sa vraie peau dans la publicité.

Elle avait une expression solennelle sur son visage et était enduite d’une ligne de produit de soin blanc sur sa joue gauche.

Les fans ont pu voir la véritable texture de la peau de la star de Hulu sur l’image, alors qu’elle montrait un côté rarement vu.

Ils se sont rendus sur un forum de médias sociaux populaire Reddit pour discuter du choix de Kim de montrer sa peau nue.

Dans le fil intitulé : « La nouvelle esthétique de Kim montre-t-elle son visage et sa peau « naturels/réels » ? Parce que je le creuse en quelque sorte…. “, A cinglé un fan,” Rien de naturel chez elle. “

“Vous êtes délirant si vous pensez que ces photos sont naturelles et réelles et non éditées”, a écrit un autre.

L’un d’eux a remarqué : “Bizarre, elle n’a pas filtré sa cicatrice chirurgicale de la paupière sur l’œil gauche.”

OH KHLO !

De même, les fans ont parlé de la relation de Khloe avec Kim.

La star a récemment choqué les fans en frappant sournoisement sa grande sœur en ligne.

Les fans ont récemment remarqué que le fondateur de Good American semblait aimer une vidéo sur Instagram de Kim affichant apparemment sa richesse.

Dans le court clip, la star des Kardashian porte un col roulé entièrement noir avec des gants noirs assortis, tous deux ornés de diamants.

Kim avait plusieurs bracelets en diamant à chaque poignet et une grande bague en diamant sur presque tous ses doigts également.

La star de télé-réalité a été doublée par quelqu’un qui l’imitait dans le but de la faire paraître trop problématique.

“Ce que je préfère dans le fait d’avoir ces nombreux diamants, c’est de savoir combien de conflits ont été nécessaires pour les obtenir”, a déclaré la voix off.

«Donc, ceux-ci viennent de Wakanda, Wakanda pour toujours. Alors maintenant, je possède Blackness.

Les fans ont été surpris que Khloe ait apparemment aimé la vidéo, beaucoup supposant qu’elle a simplement vu le visage de sa sœur et tapé sur le clip.

“Je suis sûr à 99 % que Khloe n’a même pas regardé la vidéo, j’ai juste vu le visage de Kim et la légende et j’ai aimé ça”, a suggéré un utilisateur de Reddit.

Un critique a claqué: “Elle aime ça ne me convient pas étant donné qu’ils volent la noirceur”, tandis qu’un autre a ajouté: “Khloe est en désordre.”

D’autres fans ont entièrement fait honte à la vidéo moqueuse: “Je ne sais pas pourquoi vous pensez que c’est drôle lmao bizarre une ** chose que Khloe aime.”

Les fans bourdonnent de l’évolution de l’apparence de Kim[/caption]

Il y a aussi eu des discussions sur la relation entre Kim et Khloe[/caption]

Khloe a récemment semblé prendre un coup sur sa sœur en ligne[/caption]