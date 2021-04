KIM Kardashian a montré ses pieds et a démystifié les rumeurs sauvages selon lesquelles elle a SIX orteils.

La femme de 40 ans a prouvé qu’elle n’avait que cinq orteils à chaque pied lors de l’épisode de jeudi de L’incroyable famille Kardashian.

Au cours d’un dîner de famille tendu au cours duquel Kourtney Kardashian et Scott Disick discuté de la possibilité de réconcilier leur relation, Kim a apporté un peu d’humour dans la soirée quand elle a déplacé l’attention sur ses pieds.

Tout en regardant ses pieds à travers la caméra de son téléphone, le KUWTK star a déclaré: « Les gars, tout le monde pense que j’ai six orteils. »

Alors qu’elle montrait ses pieds et ses sandales, elle a continué: « C’est vraiment un peu sauvage. »

Kim a ensuite compté ses orteils et a souligné le côté de son pied à côté de son petit orteil, ajoutant: « Mais alors c’est cette partie de mon pied. C’est comme s’il s’écrase ici.

« Et comme sur la photo, je ne sais pas pourquoi, ça ressemble à un sixième orteil. »

La star de télé-réalité a conclu: «Très déroutant».

Kim a été accusée d’avoir six orteils à plusieurs reprises, comme les fans l’ont récemment déclaré après avoir publié une photo de sa fête d’anniversaire controversée en octobre.

le étrange complot impliquant la star de télé-réalité a commencé en 2019 lorsque les fans ont cru avoir repéré un orteil en prime sur son pied gauche.

Dans la dernière photo en question, la mère de quatre enfants a été vue se pavaner sur la plage avec son copain La La Anthony.

Les fans ont rapidement remarqué que quelque chose n’allait pas après les pieds de Kim et se sont demandé si elle avait un orteil supplémentaire.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a écrit: « OMFG! Elle a six orteils! »

En septembre, Kim a été obligée de répondre à des spéculations sur ses pieds sur Instagram après que les fans aient affirmé avoir repéré un orteil supplémentaire.

Dans une série de vidéos sur ses pieds, Kim a déclaré: « Tout le monde pense que j’ai six orteils, et c’est vraiment sauvage. »

Après avoir compté ses cinq orteils, la fondatrice de Skims a expliqué que ce que les gens croyaient être un orteil supplémentaire n’était que la partie latérale de son pied.

Elle a poursuivi: « Mais c’est ça, une partie de mon pied, que quand je porte une chaussure comme ça, ça s’écrase ici et sur une photo.

«Je ne sais pas pourquoi, ça ressemble à un sixième orteil.

« J’espère que cela a répondu à ma sixième question sur les orteils. Parce que je n’ai que cinq orteils sur chaque pied. »

Le clip a été diffusé quelques mois seulement après que Kim ait demandé le divorce de Kanye West, 43 ans, en février.

Les ex, mariés depuis six ans, travaillent dans le cadre d’accords de garde.

Selon TMZ, le créateur de Yeezy a déposé une demande de garde légale et physique conjointe de leurs quatre enfants, Nord, sept, Saint, cinq, Chicago, trois, et Psaume, un.

Le couple a décidé de coparentalité à l’amiable, bien que Kanye passe la majorité de son temps à des kilomètres de là dans son complexe du Wyoming.

L’ancien couple est parvenu à un accord pour diviser leur 2 milliards de dollars de fortune uniformément, ce que The Sun a exclusivement rapporté après l’annonce du divorce.

En raison de son empire musical et de ses entreprises vestimentaires, Kanye est techniquement le plus riche des deux, avec une fortune stupéfiante de 1,3 milliard de dollars.

Cependant, Forbes a récemment révélé que Kim avait rejoint son futur ex sur la liste des milliardaires, après avoir récolté « l’argent de la télé-réalité et des accords d’approbation, et un certain nombre d’investissements plus modestes.