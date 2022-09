Kim Kardashian montre ses jambes fines dans une robe bustier TRÈS courte à Milan avec sa fille North, 9 ans

KIM Kardashian a donné aux spectateurs un aperçu de ses jambes fines dans une robe noire très courte et moulante.

La star a été rejointe par sa fille aînée North, neuf ans, à Milan.

Kim Kardashian a montré ses jambes dans une tenue qui fait tourner les têtes[/caption]

La fashionista a été rejointe par sa fille de neuf ans, North[/caption]

Kim, 41 ans, portait une paire de collants transparents qui accentuaient la forme et la longueur de ses jambes, complétant la tenue avec une veste noire surdimensionnée et des gants assortis.

En revanche, les cheveux blonds décolorés de la mère de quatre enfants étaient empilés en un chignon désordonné sur le dessus de sa tête, avec deux mèches tombant sur son visage.

North – le premier enfant de Kim avec l’ex Kanye West – a également montré ses références en matière de style, assortissant le look de sa mère et portant un pantalon ample et une veste pointue.

Le jeune portait également une paire de lunettes de soleil foncées et portait un tour de cou et un collier crucifix.

Kim a profité de la Fashion Week de Milan dans la ville après avoir organisé un défilé pour le duo de designers Dolce & Gabbana.

Mais la femme d’affaires a été critiquée par les fans après avoir été rejointe par trois de ses enfants – North, Saint, six ans, et Chicago, quatre – au spectacle.

Dans une vidéo circulant en ligne, North, Saint et Chicago sont vus assis aux côtés de leur tante Khloe, 38 ans, et de leur grand-mère Kris Jenner, 66 ans.

Bien que les enfants de Kim aient tous été habillés pour impressionner, les fans étaient plutôt préoccupés par le détail dangereux dans la bouche de Saint.





Un fan a commenté: “Personne ne dit rien à propos de Saint avec deux sucettes.”

Un deuxième a également souligné : “La double sucette.”

Un troisième fan a ajouté: “Saint avec deux sucettes – heureusement qu’ils peuvent littéralement acheter de fausses dents quand ils le souhaitent.”

“En espérant que les enfants aient des ventouses sans sucre”, a ajouté un utilisateur.

Un autre a ajouté: “Ils ont dû donner à Saint deux ventouses.”

UNE AFFAIRE DE FAMILLE

La star de Hulu a également été critiquée pour avoir amené ses enfants au défilé de mode alors que les fans pensaient que les trois avaient l’air misérables.

Une personne a écrit: “Triste, très triste, désolé pour ces enfants, ils ont l’air misérables.”

Un deuxième a commenté: “Saint est au-dessus.”

Pourtant, un troisième fan a demandé: “Pourquoi ne pas laisser les enfants à la maison?”

Un quatrième fan intervint : « Ces pauvres enfants ! C’est juste égoïste de les amener.

Kim a défilé une sélection de tenues lors de la Fashion Week de Milan[/caption]

La star a aidé à organiser le défilé Dolce & Gabbana[/caption]