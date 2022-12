Kim Kardashian montre ses gros seins sur le côté et sort d’un petit haut sans bretelles tandis que Khloe exhibe ses jambes fines dans de nouvelles photos

KIM Kardashian est sortie dans un petit haut sans bretelles dont elle a failli tomber tandis que sa sœur Khloe Kardashian a montré ses jambes.

Les frères et sœurs ont été vus à Miami, se dirigeant vers un dîner de groupe au restaurant Gekko.

Kim Kardashian a failli tomber d’un petit haut bandeau lors d’une sortie à Miami[/caption]

Elle a été rejointe par Khloe Kardashian, qui portait une combinaison moulante[/caption]

Kim, 42 ans, a parcouru les rues de Miami vêtue d’un petit haut noir qui couvrait à peine ses seins.

La star des Kardashians a associé la pièce de style bandeau à un pantalon de motocross bleu, noir et blanc et à des bottes en cuir au-dessus du genou.

Ses longs cheveux blonds pendaient librement autour de ses épaules et elle tenait un téléphone portable à la main et portait des lunettes de soleil noires sportives, malgré le fait qu’il faisait noir.

Elle se dirigeait vers un dîner, où elle serait rejointe par sa sœur Khloe, 38 ans.

La fondatrice de Good American a été aperçue en train de sortir d’une voiture vêtue d’une combinaison noire moulante qui épousait ses courbes.

Elle avait le sac Judith Leiber qu’elle a aidé à concevoir dans sa main avec son téléphone portable.

La maman de deux enfants portait ses cheveux brun sable en vagues lâches et portait également des lunettes de soleil foncées.

Elle portait une paire de talons à lanières dans laquelle elle se pavanait.

Kim a associé le haut à un pantalon de motocross ample[/caption]

sa sœur l’a gardé simple et chic, montrant son corps[/caption]

Kim s’est couverte de lunettes de soleil noires malgré le fait qu’il faisait noir[/caption]





LA PEAU DE KIM

La mère de quatre enfants a laissé sa peau devenir complètement naturelle, révélant ses rides et ses imperfections sur des photos avec sa fille.

Sur une photo, Kim a plissé pour l’appareil photo alors que North souriait.

D’autres photos montraient le modèle plissant les yeux à l’extérieur sous le soleil radieux – lançant même un “signe de paix” avec ses doigts.

Dans chacune, Kim portait un débardeur décolleté qui révélait son ample décolleté.

Les photos surviennent quelques jours seulement après que la fondatrice du SKKN a enregistré à nouveau un TikTok avec sa fille sans maquillage ni autres produits de beauté.

La vidéo présentait une synchronisation labiale de la mère et de la fille avec une interview de 2002 avec Snoop Dogg.

Dans l’original, après qu’un journaliste ait demandé: “Qui êtes-vous?” Snoop a répondu : « Je m’appelle le grand Snoop Dogg et je suis le roi de la côte ouest. Si vous ne savez pas, vous savez maintenant. Bow Wow.”

Kim et North ont tous deux prononcé les mots de Snoop et ont suivi avec quelques coups de tête.

ALLEZ, KHLO !

Khloe s’est également montrée ces derniers temps, donnant aux fans un aperçu de sa silhouette mince en ligne et lors de sorties.

Elle a récemment montré sa petite taille et ses jambes fines dans une veste en cuir noire lors d’une sortie caritative.

Elle portait une combinaison noire moulante sous un trench-coat en cuir noir et a associé l’ensemble à des bottes à hauteur du genou assorties.

La petite taille, les bras fins et les jambes maigres de la personnalité de la télévision ont presque disparu sous le pardessus jusqu’aux chevilles.

Kris s’est habillée en pensant à la saison des fêtes en enfilant une veste de sport à carreaux rouge et noir sur un pantalon noir ample et des chaussures à plateforme.

Khloe a de nouveau montré sa petite silhouette dans un body noir tout en étant sans pantalon dans une publicité pour promouvoir sa marque de denim.

La co-fondatrice de Good Amerian a partagé l’annonce sur ses histoires Instagram mercredi alors qu’elle enfilait le costume à manches longues et les talons hauts noirs à lanières.

Avec ses longues mèches brunes coulant vers le bas, elle a posé avec une jambe en l’air, affichant ses jambes nues à la caméra.

Le cliché a été dupliqué, montrant quatre découpes de la star de télé-réalité, avec les mots “Khloe’s Picks” affichés ci-dessus.

Plus tôt cette semaine, Khloe a inversé le look et posé seins nus, arborant une paire de jeans bleus pour une autre publicité pour l’entreprise.

Elle a associé le bas en jean déchiré à une veste surdimensionnée assortie laissée déboutonnée pour montrer son ventre nu.

Le modèle a stratégiquement placé la veste ouverte sur ses seins pour éviter de révéler quoi que ce soit d’autre.

Elle a légendé les photos : « Denim on Denim… mon uniforme », ajoutant un emoji cœur bleu.

Kim a montré son visage nu et sa silhouette en ligne[/caption]

La silhouette mince de Khloe a également été un sujet brûlant[/caption]

Les stars ont laissé les fans inquiets pour leur bien-être après avoir considérablement maigri[/caption]