Kim Kardashian montre ses fesses rétrécies dans une combinaison léopard moulante et transparente pour de nouvelles photos racées

KIM Kardashian a montré ses fesses rétrécies alors qu’elle perdait du poids en 2022 et perdait ses courbes emblématiques.

La fondatrice de Skims a affiché sa silhouette amincie vêtue d’un body léopard racé et transparent en sexy sur des photos qu’elle a publiées sur Instagram.

Instagram

Kim Kardashian a posté une multitude de clichés sexy dans une combinaison moulante sur Instagram[/caption] Instagram

Kim a montré sa silhouette mince après avoir perdu près de 20 livres cette année[/caption]

Kim, 42 ans, a posté une multitude de photos racées portant un body à imprimé léopard de la tête aux pieds.

Le catsuit unique avait des gants et des bottes intégrés et est tout transparent en plus du corset et des sous-vêtements.

Ses cheveux blonds décolorés affichaient ses racines sombres et Kim posait sous tous les angles pour montrer son derrière sinueux.

Elle a sous-titré le message: “Crois en toi.”

Son amie Paris Hilton a répondu: “C’est chaud.”

Pendant ce temps, certains fans ont fait l’éloge de sa tenue tandis que d’autres ont estimé que l’imprimé léopard n’était pas sur le thème de Noël.

Kim a perdu près de 16 livres en trois semaines avant le gala du Met cet été et a continué à perdre du poids depuis.

MAIS OÙ EST-IL PASSÉ ?

En août, les fans ont remarqué ses fesses moins galbées lorsque la star a partagé une photo d’elle portant des leggings serrés et tenant Psalm, son plus jeune fils, avec son ex-mari Kanye West.

Dans les commentaires, un fan a demandé: “Avez-vous rétréci vos fesses?”

Un autre a dit: “Je jure, ses fesses ont l’air si différentes.”

Pourtant, un troisième a demandé: “Qu’est-il arrivé à son butin?”

Pendant ce temps, un chirurgien a dit OK! magazine : “Quelque chose a été supprimé. Soit elle s’est fait retirer des implants fessiers, soit elle s’est fait dissoudre un produit de comblement ou une liposuccion pour réduire la taille de ses fesses.

Mark Ho-Asjoe a expliqué: “La principale différence avec les fesses de Kim est le vide en haut par rapport aux photos d’elle auparavant.”

En 2016, après des années à nier qu’elle s’était fait embellir les fesses, Kim a finalement admis qu’elle avait effectivement reçu des injections dans les fesses.

Kim a avoué qu’elle avait encore des injections de cortisone pour traiter le psoriasis, qui a été repéré pour la première fois par sa mère, Kris Jenner, lorsqu’elle a remarqué une éruption cutanée sur les jambes de sa fille à l’adolescence.

Cela a conduit à la spéculation qu’elle a des implants fessiers parce qu’elle s’est retrouvée avec une bosse à l’arrière après la première injection de cortisone.

INQUIET POUR KIM

Le Sun a révélé en exclusivité que la famille de Kim craignait qu’elle ne perde trop de poids et qu’elle “dorme à peine”.

Un initié de Kardashian a partagé que Kim a admis que son emploi du temps chargé de filmer l’émission de téléréalité de la famille, d’étudier pour devenir avocate et de s’occuper de ses quatre enfants avait fait des ravages.

“Kim a toujours l’air incroyable, mais elle est douée pour cacher à quel point elle est stressée”, a déclaré une source au US Sun.

“Elle est la plus maigre qu’elle ait jamais été et elle dort à peine. Sa famille sait que cela tient en grande partie à son rebond après un mariage très contrôlant et à sa détermination à montrer à Kanye à quel point elle va mieux sans lui.

“Mais alors qu’avant elle était incroyablement en bonne santé et bien reposée, maintenant elle est constamment en décalage horaire et elle a du mal à s’adapter aux séances d’entraînement. Je pense que Kim a vraiment du mal mais ne l’admettra pas.”

LES JOUES DE KEEK

Les fans pensent également que Kim s’est fait pincer les joues.

Un forum en ligne dédié aux Kardashian a publié une photo côte à côte de la femme de 42 ans.

Sur le côté gauche de l’image se trouvait une photo de retour de la star de Hulu vers 2012 et sur la droite se trouvait une photo du fondateur de Skims cette année.

Il y avait des différences clés entre l’ancienne et la nouvelle photo, en particulier le changement de couleur des cheveux de Kim du brun foncé au blond et la structure de ses joues.

Dans le cliché de droite, les joues de la mère de quatre enfants semblaient creusées et nettement plus minces que sur la photo de gauche d’elle-même plus jeune.

Un fan a souligné le changement subtil dans le nouveau côté image du cliché et a ouvert le cyber-étage pour que les fans discutent du visage différent de Kim.

Un utilisateur a demandé: «Avec la tendance de la chirurgie d’élimination de la graisse buccale. Pensez-vous que Kim a déjà subi une élimination de la graisse buccale ? Ou son visage s’est-il naturellement affiné avec l’âge ? »

Répondant à la question, un autre a déclaré: “Oui, je pense qu’elle a subi une élimination de la graisse buccale parce que toute sa bouche a l’air bizarre.”

Le fan a poursuivi: «Cela pourrait aussi expliquer ses visages de canard constants. Elle n’aurait pas dû enlever la graisse buccale parce que si elle avait prévu d’être super mince de toute façon, alors son visage se serait aminci naturellement.

Instagram

Kim a posé sous tous les angles pour montrer sa taille et ses fesses rétrécies[/caption] Getty

Kim était connue pour ses hanches emblématiques et ses courbes voluptueuses[/caption] Instagram/@skims

Kim a maigri cette année alors que les fans ont remarqué que ses hanches et ses fesses rétrécissaient[/caption]