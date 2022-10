Kim Kardashian montre ses décorations d’Halloween 2022 : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Kim Kardashian est prêt pour Halloween ! La mère de quatre enfants, âgée de 42 ans, a complètement transformé son manoir de Hidden Hills en une salle d’exposition d’Halloween remplie de squelettes, de momies et de citrouilles blanches, et elle a montré les dessins fantasmagoriques dans un TikTok qu’elle a publié le 26 octobre. vous montrer mes décorations d’Halloween pour cette année », a commencé la fondatrice de SKIMS en montrant l’entrée principale de sa maison. Son allée invitait les goules et les invités avec deux arbres imposants qui s’élevaient sur au moins deux étages et étaient composés de squelettes.

@kimkardashian Parfait Halloween 2022 ♬ son original – Kim Kardashian

Elle a ensuite tourné vers une scène de “gens effrayants”, comme elle les a décrits, vêtus de capes blanches profitant d’un feu de joie sur le côté de son allée. Suite à cela, Kim a partagé sa “partie préférée” de son décor extérieur d’Halloween : des mains blanches sortant du sol qui ont été moulées par ses amis les plus proches et sa famille. “J’ai organisé une fête de moulage et ils ont tous été moulés”, a-t-elle expliqué avant de commencer à filmer différentes sections de la tombe à main. «Ce sont, comme, les mains de mes enfants, ce sont les mains de mes nièces et neveux. Vous pouvez voir les mains de certains de nos amis. J’ai fait tous ceux que nous connaissons et qui voulaient venir pour un petit moule à main. Elle a également pointé ses propres mains et celles de son chef, qui tenaient un faux couteau. “J’adore ça, que nous ayons ça”, a-t-elle ajouté sentimentalement.

Kim s’est ensuite dirigée vers sa porte d’entrée, qui avait une arche géante faite de crânes la décorant. « C’est vraiment cool », s’est-elle exclamée. Kim a demandé à sa fille de 9 ans Nord pour lui ouvrir la porte, et en quelques secondes, les fans ont été transportés dans la grande entrée de Kim. “Et puis dans notre maison, nous avons une situation vraiment effrayante ici”, a-t-elle déclaré en laissant les fans entrer dans la pièce momifiée. La zone était couverte de momies et d’enveloppements de momies suspendus au plafond.

Les choses sont devenues encore plus effrayantes lorsque Kim a montré aux fans son couloir, qui menait à une fenêtre circulaire qui, selon elle, lui rappelait la lune. Le couloir était également couvert d’enveloppements de momies ainsi que de momies debout le long des murs et suspendues au plafond. “Couloir super effrayant et effrayant”, a noté Kim avant de terminer la vidéo.

Kim est une fière fan d’Halloween depuis des années. Si sa maison est un signe de ce qui va arriver pour son costume d’Halloween 2022, les fans vont certainement se régaler. L’année dernière, le créateur de SKKN s’est déguisé en “cowbot”. Sa tenue consistait en un costume de cow-girl sexy fait d’un matériau métallique brillant qui ressemblait à du chromage. En 2020, la star de télé-réalité s’est déguisée en Carole Baskin de Roi tigre, la série de Netflix devenue virale au milieu de la pandémie. Avant cela, elle s’était déguisée en personnage emblématique d’Elle Woods de La revanche d’une blonde. Le costume a également servi d’ode au propre parcours de Kim pour devenir avocat. Ce n’est qu’une question de jours avant que Kim révèle son prochain costume !