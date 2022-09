Kim Kardashian montre ses cuisses fines et déborde presque d’une robe corset blanche TRÈS serrée pendant la journée à Milan

KIM Kardashian a affiché sa silhouette mince en Italie, vêtue d’une robe blanche moulante qui montre son décolleté.

La star des Kardashian s’est rendue à Milan cette semaine pour assister à son défilé Dolce & Gabbana.

Grille arrière

Kim a montré ses jambes fines et son décolleté dans une robe D&G moulante[/caption]

Grille arrière

La star de télé-réalité est arrivée en Italie pour le défilé de mode de la marque[/caption]

Vendredi, Kim, 41 ans, a été aperçue quittant son hôtel et arrivant au siège de la maison de couture vêtue de la marque de la tête aux pieds.

La star de télé-réalité était magnifique dans une robe rétro blanche moulante avec une veste cape assortie.

La personnalité de la télévision a associé le look à des escarpins blancs à bout ouvert et a fait coiffer ses mèches blondes platine dans une vieille vague hollywoodienne.

Kim a montré un maquillage glamour complet dans le superbe look italien alors qu’elle se préparait pour son événement très attendu avec D&G ce samedi.

La mère de quatre enfants avait l’air incroyablement mince dans la tenue, bien que son décolleté ait volé la vedette alors qu’il se déversait presque du haut chéri.

COMMUTATION

Pendant son séjour à Milan, la fondatrice de SKIMS a fait ses débuts avec une nouvelle coiffure radicalement différente, la montrant tout en affichant ses courbes dans des chaps de haute couture jeudi.

Kim a été aperçue en train de rencontrer des amis pour le dîner alors qu’elle faisait une déclaration avec sa tenue et ses cheveux.

Le magnat de la beauté est sorti arborant une tenue entièrement argentée conçue par Dolce & Gabbana et des cheveux luxuriants et coiffés après avoir passé la journée au siège de la marque.





Elle doit présenter un défilé avec la célèbre maison de couture à la Fashion Week de Milan, mettant en valeur sa gamme avec eux, au cours du week-end.

Alors que Kim porte des cheveux gris argenté avec des racines sombres depuis plusieurs semaines, les lissant souvent en chignon, elle a choisi de changer les choses.

On l’a vue bercer le look rétro, qui pendait juste en dessous de ses épaules avec les extrémités recourbées vers l’extérieur.

La maman de quatre enfants avait une frange de rideau, qui était brossée d’un côté à l’autre de son visage, couvrant légèrement un œil.

Les fans n’aimaient pas le look précédent de Kim, mais il n’est pas clair si c’est pourquoi elle a décidé de faire le changement.

MARILYN SE MOQUER ?

La star de la télévision a taquiné sa collaboration majeure avec D&G dans une nouvelle publicité plus tôt cette semaine, soulevant la controverse parmi les fans.

Le mannequin s’est glissé dans une robe noire moulante et décolletée de la marque de mode qui montrait beaucoup de décolleté.

Elle arborait une courte perruque blonde bouclée qui avait une ressemblance frappante avec la célèbre coiffure de Marilyn.

Kim se tortillait et rigolait et s’asseyait de manière sexy sur le siège arrière d’une limousine tout au long de la publicité en noir et blanc, alors que les photographes de mode se battaient pour la prendre en photo.

À un moment donné, elle a sorti une tranche de pizza d’une boîte assise à côté d’elle, a pris une bouchée, puis a jeté la tranche de côté.

Sur Instagram, elle a sous-titré la vidéo : « Un apéritif avant le spectacle », et a ajouté le hashtag #CiaoKim.

Pendant tout ce temps, elle a fait de son mieux pour canaliser l’essence de Marilyn.

JEU DU VENTILATEUR

Mais pour de nombreux fans, les images ont rappelé de mauvais souvenirs de son apparition au Met Gala.

« Plus de canalisation de Marilyn Monroe ? N’a-t-elle pas appris sa leçon ? a demandé un fan dans un chat Reddit.

“Elle ne sera jamais Marilyn parce que Marilyn est Marilyn Monroe”, a lancé un autre.

Alors qu’un fan a simplement déclaré: “Un tel effort.”

Les fans restent divisés sur la décision controversée de Kim de porter la célèbre robe nude de Marilyn au Met Gala en mai.

Marilyn portait la robe emblématique en chantant “Joyeux anniversaire” au président John F. Kennedy en 1962.

Grille arrière

Kim a fait ses débuts avec une nouvelle coiffure à Milan[/caption]

Dolce & Gabbana

Elle a joué dans une publicité D&G cette semaine[/caption]

Dolce & Gabbana

Les fans ont accusé Kim d’imiter à nouveau Marilyn Monroe[/caption]