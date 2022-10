Kim Kardashian montre ses célèbres courbes dans une combinaison moulante Skims pour de nouvelles photos alors que la star ignore l’effondrement de l’ex Kanye West

KIM Kardashian a affiché ses courbes dans une combinaison moulante de sa marque Skims.

La star de télé-réalité continue d’exposer sa célèbre figure sur les réseaux sociaux malgré la récente crise de son ex-mari Kanye West.

Kim Kardashian a dévoilé le nouveau catsuit de sa marque Skims[/caption]

Elle a affiché ses courbes célèbres dans la pièce moulante[/caption]

S’adressant à Instagram samedi, Kim, 41 ans, a posé avec une combinaison noire moulante de la nouvelle gamme Glam de Skims.

Sur une photo, elle s’est penchée sur le côté avec sa main sur ses fesses pour souligner ses courbes caractéristiques.

Dans l’autre, elle se tenait droite, montrant son décolleté et sa silhouette récemment amincie.

La star de Hulu a posé avec un minimum de maquillage et ses cheveux blonds attachés en une queue de cheval lâche.

Les nouvelles images du patron de Skims surviennent après que l’ex Kanye, 45 ans, a critiqué la marque pour avoir utilisé des images «sexualisées».

Dans une interview surprise avec Tucker Carlson de Fox News cette semaine, le rappeur a déclaré : “Il y avait beaucoup d’images trop sexualisées et des choses que je ne voudrais pas voir ma femme et mes filles faire pour vendre leur produit à l’avenir.”

Kanye partage quatre enfants, North, neuf ; Sainte, six ; Chicago, quatre ; et Psalm, trois, avec Kim, qui a divorcé en mars.

Il a également fustigé Kim directement pendant l’interview alors qu’il continue de se quereller avec elle sur le choix de l’école que fréquentent leurs enfants.





‘PAS DE COMPROMIS’

Le créateur de Yeezy a de nouveau racheté ses objections à l’école privée actuelle des enfants, affirmant: «Ce qu’ils font, c’est prendre toutes les célébrités, les acteurs et les joueurs de basket-ball, et les jeter dans cette seule école, et ils endoctrinent les enfants.

« Mon fils, Psalm, est brillant. Alors en ce moment, ils cherchent à comprendre comment l’endoctriner pour qu’il soit une autre partie du système.

Le hitmaker, qui a récemment accusé Kim d’avoir « kidnappé » leur fille Chicago lors de son quatrième anniversaire en janvier, a déjà déclaré qu’il souhaitait que ses enfants fréquentent sa propre école, la Donda Academy.

“En ce moment, nous avons un compromis”, a-t-il affirmé, ajoutant : “Mais je n’ai pas fini parce que je ne fais pas de compromis.”

KAN-YE STOP ?

L’interview, qui a été publiée en deux parties jeudi et vendredi, fait suite à une explosion dramatique de tirades en ligne de Kanye.

Son partenariat avec Adidas a été mis “en examen” jeudi à la suite non seulement de ses coups de gueule sur les réseaux sociaux, mais aussi de sa décision de porter un maillot White Lives Matter à la Fashion Week de Paris.

Malgré le stress de son ex, Kim semble la garder au frais, et elle et Kanye ont même été photographiés au match de basket de leur fille North samedi.

Cependant, l’ancien mari et la femme se sont assis sur des bancs différents après la série d’attaques verbales de Kanye.

La star de télé-réalité et le rappeur partagent quatre jeunes enfants[/caption]

Dans une interview avec Tucker Carlson, le hitmaker a également critiqué Skims pour avoir utilisé des images “sexualisées”[/caption]