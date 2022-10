Kim Kardashian montre ses bras et sa taille frêles dans un body pour une nouvelle photo alors que les fans craignent que sa perte de poids ne soit « allée trop loin »

KIM Kardashian a de nouveau affiché sa silhouette plus mince en modelant une nouvelle gamme de sa propre marque Skims.

Kim, 42 ans, a montré sa taille rétrécie dans un body noir brillant alors que ses fans continuaient à exprimer leurs inquiétudes concernant sa récente perte de poids.

Kim Kardashian a de nouveau affiché sa silhouette plus mince en modelant une nouvelle gamme de sa propre marque Skims

La star des Kardashians a laissé certains fans inquiets de sa récente perte de poids

Dans la nouvelle image, Kim a fait la moue pour la caméra et a tenu un bras contre sa tête et a laissé l’autre à ses côtés pendant qu’elle faisait la promotion de ses nouvelles créations.

Les bras de la star de télé-réalité semblaient certainement plus minces que d’habitude et elle arborait également un écart entre les cuisses alors qu’elle montrait ses jambes nues dans le maillot une pièce.

Le compte officiel de Skims a sous-titré le post : « Aménagé du jour au soir. Donnez à votre garde-robe d’automne un soupçon de brillance dans ces bodys ultra-doux, à venir le 31 octobre. Lien dans la bio pour rejoindre la liste d’attente.

« @KimKardashian porte le body SKIMS Disco sans manches à col montant, taille XS, en Onyx. Photo : @pierresnaps. »

Les fans ont rapidement aimé et commenté le cliché, comme une personne a écrit: “TELLEMENT STUNNING.”

Un autre a dit: “Je dois avoir ça !!” tandis qu’une troisième personne a simplement ajouté: “Magnifique”.

Un autre fan a dit : “O love this”, tandis que quelqu’un d’autre a commenté : “Ça donne très similaire à Balenciaga. Très.”

Cependant, d’autres fans ont parlé de la perte de poids continue de Kim et pas de manière positive.





Depuis mai, les fans ont exprimé leur inquiétude après que l’ancien de L’incroyable famille Kardashian a admis avoir perdu environ 16 livres en trois semaines pour s’adapter à la robe emblématique de Marilyn Monroe pour le gala du Met.

La star de KUWTK a déclaré à Vogue: “J’ai essayé [the dress] allumé et ça ne me convenait pas. J’ai dit : ‘Donnez-moi trois semaines.’

“J’ai dû perdre 16 livres aujourd’hui. C’était un tel défi. C’était comme un [movie] rôle. J’étais déterminé à m’adapter [into] ce. Je n’ai pas mangé de glucides ni de sucre depuis environ trois semaines.

“J’AI PLUS D’ÉNERGIE”

Puis en juin, la personnalité de la télévision a admis qu’elle avait perdu encore plus de poids après avoir suivi son régime ultra-strict.

Dans l’émission TODAY, Kim a révélé: “Cela m’a en fait beaucoup appris sur mon mode de vie et ma santé, et depuis lors, par la suite, j’ai continué à manger très sainement.

« Je veux dire, j’ai perdu 21 livres maintenant. Je n’essaie plus de perdre du poids, mais j’ai plus d’énergie que jamais.

Le Sun a révélé en exclusivité la semaine dernière que Kim souhaitait perdre encore plus de poids.

Une source a déclaré que la mère de quatre enfants “aime à quel point elle est maigre” et prévoit de perdre deux livres de plus afin qu’elle puisse être sous son objectif de poids.

L’initié a déclaré que Kim “ne veut pas prendre de poids car elle pense qu’elle n’a jamais été aussi belle que maintenant.

“Elle aime sa maigreur et veut rester comme ça.

“Elle dit qu’elle prévoit de perdre encore deux livres parce qu’elle est alors en dessous de son poids idéal et que cela n’aura pas d’importance si elle fluctue un peu.”

KIM STRICT

La source a ajouté que Kim avait du sucre pour la première fois depuis des semaines lors de sa 42e fête d’anniversaire plus tôt ce mois-ci.

Ils ont dit: “Son grand plaisir est qu’elle s’autorise un tout petit morceau de gâteau d’anniversaire – la première fois qu’elle prend du sucre depuis des semaines.”

Ils se sont ensuite penchés sur le régime ultra-strict de la mère de quatre enfants, révélant : « Elle survit avec des graines de chia et des légumes crus pour maintenir la perte de poids.

“On m’a dit qu’elle commençait la journée avec du collagène, puis déjeunait tous les jours avec du ‘chia pudding’.

« Elle l’appelle ainsi, mais il s’agit essentiellement de graines de chia mélangées à ses poudres nutritionnelles et à 1/2 litre d’eau, car cela la remplit et ne contient aucune calorie.

“Ensuite, c’est une salade d’avocat au déjeuner – elle a ‘autorisé’ un avocat par jour avec presque une laitue entière – essayant à nouveau de faire le plein de laitue car elle n’a pas de calories.

«Puis un petit dîner composé uniquement de légumes – parfois juste crus. Sa seule vinaigrette est le jus de citron.

La star de la télé-réalité avait précédemment déclaré qu'elle avait perdu 21 livres et qu'elle avait "plus d'énergie que jamais"

Kim, photographiée en juin 2016, était beaucoup plus courbée et adorait afficher sa silhouette de sablier

Kim adhère à un régime très strict ces jours-ci, mais s'est autorisée du sucre à son 42e anniversaire