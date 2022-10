Kim Kardashian montre sa vraie texture de peau, y compris les pores et les imperfections dans une rare photo non éditée

KIM Kardashian a fait étalage de sa vraie texture de peau dans un cliché inaltéré d’elle assistant à un match de la NFL avec son fils, Saint.

La star de télé-réalité a accompagné son fils de six ans au match Los Angeles Rams contre Dallas Cowboys dimanche, enfilant tout un ensemble.

Kim, 41 ans, a porté un body noir moulant Balenciaga et un soutien-gorge de sport à l’événement sportif, associés à des talons, des lunettes de soleil surdimensionnées et un sac à main bleu.

Les photos ont capturé la mère de quatre enfants assise dans les gradins du stade SoFi avec Saint, qui portait un maillot numéro cinq des Rams et une casquette.

Le duo mère-fils a également été vu sur le terrain alors que Kim s’agenouillait pour prendre des photos d’elle et du fils aîné de Kanye West sur le gazon.

Cependant, les clichés de Kim ont montré la star de la télévision sous un jour très différent de ce qu’elle partage habituellement sur les réseaux sociaux.

Des gros plans montraient les imperfections du modèle autour de sa mâchoire, de ses joues et de son front – des imperfections qu’elle modifiait généralement via Photoshop.

La star des Kardashians a également partagé des photos du jeu sur ses histoires Instagram, même si elle était principalement derrière la caméra.

Plusieurs clichés ont capturé son fils en train d’encourager son équipe locale, et dans un clip, le jeune admirait le trophée Vince Lombardi Superbowl LVI.

La présence de Kim au match a attiré l’attention car elle a été présentée sur le jumbotron à un moment donné de l’après-midi.





Alors que la caméra montrait Kim dans la foule, elle a fait un signe de la main et a envoyé un baiser aux 70 000 spectateurs.

Mais la star controversée de Hulu a subi un accueil glacial alors que des huées bruyantes résonnaient dans le stade.

NOUVEL INTÉRÊT AMOUREUX ?

Pendant ce temps, d’autres fans se sont demandé si Kim avait les yeux rivés non seulement sur le jeu, mais sur un joueur en particulier.

Après que Kim ait partagé une photo de son sac à main Balenciaga placé à côté de la marchandise des Rams en ligne, certains téléspectateurs se sont demandé si la personnalité de la télévision avait un nouvel intérêt amoureux qu’elle recherchait sur le terrain.

En août, Kim s’est séparée de son petit ami, Pete Davidson, après neuf mois de fréquentation et n’a été liée à personne d’autre depuis.

Un fan a republié le cliché dans un fil de discussion en ligne et a écrit à côté : « Ok, c’est une spéculation WILD WILD. Mais ils publient rarement quoi que ce soit sans raison… le prochain copain de Kim pourrait-il être un Ram ? (Ce joueur spécifique semble le plus proche en âge et regarde vers qui Kim irait). “

Le joueur en question était Bobby Wagner, 32 ans, secondeur des Rams de Los Angeles.

Les fans ont immédiatement commenté la publication et étaient divisés sur l’idée que Kim sorte avec Bobby.

“Je ne pense pas qu’elle sortirait avec quelqu’un du nom de Bobby”, a déclaré une personne.

Un autre a commenté: “Laissez Bobby tranquille!” tandis qu’un troisième a dit: “Noooooon nous aimons Bobby Wagner.”

Quelqu’un d’autre a simplement expliqué la photo et a déclaré: «Je pense qu’elle a grandi à Los Angeles (soutiennant ainsi les Rams), le football est le sport le plus populaire aux États-Unis, et ce sont les champions en titre si en vogue. Mais j’aime les spéculations lol.

D’autres fans ont admis que cela pourrait être possible comme une personne a dit : « Robert ! Même nom que son père et son frère ! Tbh je pouvais voir cet angle.

Une autre a écrit : « Cela correspond parfaitement à son esthétique », tandis qu’une troisième personne a ajouté : « Il est mignon. Je le soutiendrais.

Quelqu’un d’autre a suggéré : “Plot twist : she’s buy the Rams”, auquel un utilisateur a répondu : “Maintenant, cela ne me surprendrait pas à ce stade.”

QUELVER AVEC VOUS

Kim a été occupée à traiter avec son ex-mari, les nombreuses diatribes de Kanye sur les réseaux sociaux impliquant la star et leurs quatre enfants.

La semaine dernière, le rappeur Donda, 45 ans, a lancé une série d’explosions sauvages en ligne, y compris une affirmation selon laquelle Kim aurait “kidnappé” leur fille, Chicago, le jour de son quatrième anniversaire en janvier.

Jeudi, il s’est assis avec Tucker Carlson de Fox News et a critiqué son ex-femme pour avoir utilisé des images “sexualisées” avec sa marque SKIMS et a affirmé que ses créations étaient “basées sur des idées” de sa marque de mode Yeezy.

Dans la deuxième partie de l’interview, diffusée vendredi, Kanye a poursuivi sa querelle sur sa désapprobation de l’école privée de leurs enfants.

Kim a demandé le divorce de Kanye en février 2021 après près de sept ans de mariage.

Elle a été légalement déclarée célibataire en mars de cette année alors qu’elle était en couple avec Pete, 28 ans.

Outre Saint et Chicago, Kim et Kanye sont les parents d’une fille de neuf ans, North, et d’un fils de trois ans, Psalm.

