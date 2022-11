Kim Kardashian montre sa vraie peau dans de nouvelles photos inédites, mais les fans sont choqués par des détails “étranges” sur son cou

KIM Kardashian a choqué les fans après avoir montré sa “vraie peau” lors d’un récent événement étoilé.

Kim, 42 ans, s’est assurée que tous les yeux étaient rivés sur elle lorsqu’elle a assisté au 11e gala annuel LACMA Art + Film au Los Angeles County Museum of Art à Los Angeles le week-end dernier.

La Méga Agence

Kim Kardashian a choqué les fans après avoir montré sa «vraie peau» lors du 11e gala annuel LACMA Art + Film le week-end dernier[/caption]

Getty

Les fans ont commenté le cou de Kim dans les clichés non édités d’elle lors de l’événement étoilé[/caption]

La maman de quatre enfants a montré sa silhouette élancée dans une robe Balenciaga noire longue au sol.

La robe de créateur de Kim comportait un col haut, des manches de gants et une traîne courte et elle l’a associée à une paire de talons noirs pointus.

La fondatrice de Skims a provoqué une tempête sur le tapis bleu, mais il semble qu’elle n’ait pas pu les éditer comme elle l’aurait probablement souhaité.

En postant des clichés non édités de Kim sur Reddit, une personne l’a simplement sous-titré : “REAL SKIN !”

D’autres utilisateurs ont inondé le fil de commentaires lorsqu’une personne a déclaré: “Oh, je sais juste qu’elle détesterait cette deuxième photo.”

Quelqu’un d’autre a répondu et a affirmé: “Ouais, elle modifierait ce cou tout de suite.”

Une troisième personne a affirmé : « elle est furieuse de ne pas pouvoir les éditer », et une quatrième a ajouté : « Oh mon Dieu ! Qu’est-ce qui se passe avec son cou ?! Cela explique tous les cols roulés et les gants !

Quelqu’un d’autre a commenté : « le cou. J’adore voir leur vrai vieillissement. tout à fait normal. l’argent et la chirurgie ne peuvent pas faire grand-chose.





Se référant à la mère de Kim, Kris Jenner, une autre personne a écrit : “Elle ressemble à Kris ici… les rides du cou et tout.”

Quelqu’un d’autre a affirmé: “Vous pouvez voir la cicatrice du lifting du cou juste sous son menton.”

Il y a quelques jours à peine, de nombreuses personnes ont comparé Kim à la chanteuse de 64 ans Madonna après son apparition au gala LACMA.

MADONNA VIBES

Dans un fil Reddit séparé, une personne a déclaré : “La 2e photo est si proche de Madonna, c’est en fait terrifiant.”

Un autre a commenté: “Son visage me donne des vibrations récentes de Madonna. Ces dames sont si naturellement jolies, pourquoi continuent-elles à déconner avec ce genre de choses.

Et une troisième personne a écrit : « Kim me rappelle Madonna sur ces photos », et une autre a simplement ajouté : « Very Madonna ».

D’autres ont commenté la perte de poids de Kim et ont affirmé que cela l’avait fait paraître plus âgée.

“Kim commence à vieillir et le look super maigre n’aide pas”, a déclaré l’un d’eux.

LA PERTE DE POIDS DE KIM

Un utilisateur a réfléchi: “Kim a fait quelque chose à son visage qui l’a vieillie et je ne parle pas de rides parce qu’elle n’en a pas mais je ne peux pas mettre le doigt sur ce qu’elle a fait.”

Un autre utilisateur a répondu : « C’est comme si le remplisseur était vraiment exagéré, je pense ? Son visage a l’air si anguleux et agressif et ça la vieillit définitivement.

Le mois dernier, The US Sun a révélé en exclusivité que Kim “aime à quel point elle est maigre” et prévoit de perdre deux livres de plus afin qu’elle puisse être sous son objectif de poids.

L’initié a déclaré que Kim “ne veut pas prendre de poids car elle pense qu’elle n’a jamais été aussi belle que maintenant.

“Elle aime sa maigreur et veut rester comme ça.

“Elle dit qu’elle prévoit de perdre encore deux livres parce qu’elle est alors en dessous de son poids idéal et que cela n’aura pas d’importance si elle fluctue un peu.”

La source a ajouté que Kim – qui a perdu 21 livres au cours de l’été – avait du sucre pour la première fois depuis des semaines lors de sa 42e fête d’anniversaire en octobre.

Getty

Beaucoup de gens ont affirmé que le vrai cou de Kim montrait son processus de vieillissement[/caption]

Getty

Kim pose aux CFDA Fashion Awards à New York lundi soir[/caption]

AP : Association de la presse

Kim (photographiée ici en 2016) était plus courbée avant sa récente perte de poids[/caption]