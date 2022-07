Kim Kardashian montre sa VRAIE peau avec des imperfections quelques jours après avoir été critiquée pour un photoshop “ridicule” sur des photos de bikini

KIM Kardashian est félicitée par les fans pour avoir publié de vraies photos non filtrées après avoir encore une fois été appelée par les fans pour faire du photoshop.

La star de télé-réalité a donné un rare aperçu de sa vraie peau sur une photo sans maquillage publiée sur son compte SKKN.

Kim Kardashian/Instagram

Kim Kardashian est félicitée pour avoir partagé une photo d’elle-même sans maquillage[/caption]

Getty

La star de télé-réalité a été au centre de la controverse sur Photoshop et la perte de poids[/caption]

Samedi, la nouvelle entreprise commerciale du magnat de la mode et de la beauté – une entreprise de soins de la peau – a partagé une photo de la star prenant le soleil sur son visage.

Elle semblait avoir une main près de son front, protégeant ses yeux des rayons, et n’avait pas de maquillage sur son visage.

Des imperfections et une décoloration pouvaient être vues sur son menton.

Ses cheveux blonds décolorés au style typique étaient attachés dans un style simple.

Le message contient un texte qui se lit comme suit : “ON THE GO GLOW” et promet de fournir “le secret de Kim pour une peau radieuse en quelques secondes”.

Les messages suivants contenaient des instructions étape par étape sur la façon d’obtenir une peau comme la star de télé-réalité en utilisant des produits de sa gamme.

Les photos viennent après que Kim ait été critiquée pour des photos d’elle-même encore une fois.

Les fans ont accusé l’ancien de L’incroyable famille Kardashian d’avoir modifié numériquement des photos de bikini.





RETOUR DE BIKINI

Récemment, l’aspirant avocat a partagé des clichés sexy en bikini de vacances à la plage en l’honneur de l’anniversaire de sa sœur Khloe Kardashian.

Dans le cliché, Kim et Khloe ont posé côte à côte dans des bikinis noirs tout en se tenant dans de l’eau qui atteignait leurs cuisses.

Les fans ont afflué vers les commentaires, accusant Kim de s’être “photoshopée dans l’oubli” sur les photos.

Un critique a déclaré : « Ont-ils photoshopé un espace entre les cuisses de Kim ?

Un autre a accepté et a ajouté : “100% sans aucun doute oui, c’est tellement mauvais.”

Un troisième a déclaré: “Dieu nous en préserve, nous pensons que les cuisses de Kim se touchent.”

Une quatrième personne intervint : « Wow, on dirait qu’elle a élargi sa tête et que ça lui a fendu les cheveux… »

Un commentateur a écrit: “Qu’est-ce qui se passe avec la partie médiane de Kim?”

Cependant, quelques jours plus tard, elle a été félicitée pour des photos inédites d’elle-même et de ses enfants sur la plage.

BÉBÉ À LA PLAGE

La star s’est promenée sur le rivage sablonneux et a joué avec ses enfants portant de minuscules bas de bikini et un haut court pendant une journée à la plage.

Elle a été aperçue jouant avec son fils Saint dans le sable, creusant des trous.

La star de Hulu avait l’air calme alors qu’elle descendait dans le sable avec le tot et construisait des formes dans le sable.

Les photos ont été prises lors du même voyage aux îles Turques et Caïques que la photo en bikini aux côtés de Khloe, 38 ans.

Ils ont été partagés alors que les fans de la femme de 41 ans continuent de mendier pour ses anciennes courbes, après avoir perdu 21 livres au cours des deux derniers mois.

Dans un fil de discussion en ligne, les fans ont partagé une photo de la fondatrice de SKIMS debout nue dans le miroir de sa salle de bain, avec d’épaisses barres noires masquant ses parties les plus intimes.

Le selfie miroir n’était qu’un parmi une collection de photos de Kim rétro où elle apparaissait beaucoup plus courbée que dans ses photos plus récentes.

Après avoir vu le classique Kim, un fan a écrit : « Wow. C’est la Kim que je connais et que j’aime.

Une deuxième personne a ajouté : « C’est fou comme elle est plus mince ces jours-ci. J’ai l’impression qu’elle était en super santé à l’époque et maintenant elle va juste [too] fou avec la perte de poids.

Kim a été ouverte avec les fans au sujet de sa perte de poids et n’a pas ralenti malgré l’inquiétude.

Elle a parlé des efforts extrêmes qu’elle a déployés pour mincir lors du Met Gala.

Elle a récemment été repérée à New York, provoquant la peur des fans qui ont dit qu’elle avait l’air un peu trop mince.

Elle a été vue quittant son hôtel la semaine dernière vêtue d’un survêtement Balenciaga bleu, noir et blanc ultra ample.

Instagram / Kim Kardashian

Elle a été accusée d’avoir photographié des photos d’elle-même et de Khloe Kardashian[/caption]

Instagram / Kim Kardashian

Le couple a récemment profité d’un voyage en famille pour l’anniversaire de Khloe[/caption]

Getty

Kim a fait l’objet d’un examen minutieux de son corps, les fans l’accusant d’être trop mince[/caption]