Kim Kardashian montre sa taille rétrécie dans un haut noir moulant tout en assistant au match de North, sa fille de 9 ans

KIM Kardashian a montré sa taille minuscule et rétrécie dans un haut noir moulant.

Elle a été photographiée alors qu’elle entrait dans le match de basket de sa fille North.

Kim Kardashian a montré sa taille rétrécie dans un haut noir moulant

Elle a assisté au match de basket de sa fille North, vêtue de la tenue entièrement noire

L'ex de Kim, Kanye West, a également assisté au match de sa fille, mais est arrivé en solo

Kim portait le haut moulant à manches longues, ainsi que des gants noirs, un pantalon de survêtement et des talons pointus noirs.

Elle a accessoirisé le look avec des lunettes de soleil noires et un petit sac à main en argent.

La mère de quatre enfants portait ses cheveux blonds platine alors qu’elle entrait dans le match de Los Angeles.

Son ex-mari, Kanye West, était également présent.

Alors que Kim gardait une expression sérieuse sur son visage, Kanye était tout sourire.

Le rappeur portait une chemise graphique blanche à manches longues, un pantalon noir et des bottes surdimensionnées.

Kanye a été vu en train d’étreindre Nick Cannon, qui avait également un enfant jouant dans le jeu.

On ne sait pas si les ex se sont assis ensemble pendant le match.





Selon TMZ, Kim est arrivée avec ses trois autres enfants, tandis que North est venu avec un coéquipier et Kanye est venu en solo.

Kim a été vue en train de quitter le match de basket avec ses enfants

C’EST TU KIM ?

Plus tôt cette semaine, la taille évanescente de Kim était de nouveau exposée alors qu’elle posait dans un haut SKIMS.

Les fans se sont inquiétés de la taille de la star de Hulu alors qu’elle portait un petit haut supplémentaire.

Dans une série de photos Instagram, la femme de 41 ans a posé dans des tenues torrides de sa ligne de mode.

Le fondateur de SKIMS a enfilé un t-shirt rose à manches longues qui, semble-t-il, “conviendra à tout le monde”.

La star portait également un “string plongeant” assorti alors qu’elle remontait sa chemise et taquinait son ventre nu.

Kim a séparé ses cheveux blonds au milieu et a serré le reste en une queue de cheval.

Malheureusement, le bavardage parmi les critiques de mode dans la section des commentaires concernait son amincissement de la taille.

Un critique intervint : “Pourquoi es-tu si maigre ?”

KURVES ET TOUT

Bien que de nombreux fans de Kardashian pensent que Kim édite ses photos, elle a récemment montré ses vraies courbes.

Dans un clip non édité d’un tournage de Variety plus tôt cette année, elle a rejoint ses sœurs Kourtney et Khloe, ainsi que sa mère Kris Jenner, pour le tournage et a montré ses célèbres courbes dans une jupe longue en cuir noir taille haute.

La couverture du magazine a été publiée en mars, mais lors du dernier épisode de The Kardashians, les téléspectateurs ont vu le quatuor faire le tournage.

Kim avait l’air sensationnelle ce jour-là alors qu’elle associait sa jupe crayon à une paire de longs gants assortis et à un haut court à dos nu qui affichait son décolleté ainsi que son ventre.

La star de la télé-réalité a été accusée d’avoir photographié des images dans le passé, mais maintenant les fans ont pu voir son corps non édité grâce à l’émission de télévision familiale.

Kim a stylisé sa chemise moulante avec un pantalon de survêtement, un petit sac à main et des talons

Kanye a rencontré Nick Cannon et sa famille

Les fans de Kardashian s'inquiètent de la taille réduite de Kim