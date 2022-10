Kim Kardashian montre sa taille et ses jambes minuscules dans une combinaison métallique moulante pour la nouvelle publicité SKIMS

KIM Kardashian a donné aux fans un aperçu complet de sa petite taille et de ses jambes fines dans une combinaison noire moulante au milieu d’un souci de perte de poids.

La star a partagé le look sur ses histoires Instagram, montrant ses courbes et plus encore alors qu’elle se frayait un chemin dans les rues.

Kim Kardashian a montré sa petite taille dans une combinaison noire brillante[/caption]

La star a perdu plus de 20 livres[/caption]

Kim, 41 ans, a été vue portant une combinaison noire brillante moulante avec ce qui semblait être des détails en diamant sur les poignets des manches.

Elle a complété la tenue avec des bottes noires et des lunettes de soleil noires élégantes et sportives.

Les cheveux blonds de la star des Kardashian pendaient librement autour de ses épaules.

Elle marchait avec une main sur son ventre plat, accentuant ses 20 livres. perte de poids.

La maman de quatre enfants a montré sa silhouette mince au milieu de l’inquiétude des fans.

Plus tôt vendredi, elle a posté une vidéo enregistrée dans son immense salle de bain en marbre de son manoir de 60 millions de dollars.

La vidéo était destinée à promouvoir le lancement prochain de ses accessoires pour la maison – tous faisant partie de sa ligne SKKN by Kim – mais les fans étaient plus concentrés sur son apparence, qui pouvait être vue par reflet dans le miroir.

Elle portait un soutien-gorge de sport blanc qui coupait juste au-dessus de ses abdominaux toniques.





Elle a capturé ses nouveaux accessoires de salle de bain, partageant avec les fans : “J’adore ces cinq pièces avec lesquelles nous lançons.

“Je dois cacher toutes les choses pas si jolies.”

Kim a présenté plusieurs produits coulés en béton : le porte-mouchoirs, le récipient rond, le bidon, le plateau de vanité et la corbeille à papier.

Kim avait précédemment taquiné la sortie du 6 octobre de ses produits de salle de bain inspirés du “greige” dans une interview avec Architectural Digest.

La magnat de SKIMS a déclaré dans l’interview qu’elle était ravie de “prendre les éléments de design d’intérieur apaisants et monochromatiques de [her] à la maison et apportez-le aux autres.

Elle a également révélé à quel point «le minimalisme est toujours très important» pour son amour des «tons concrets et gris».

Les fans en ligne ont qualifié la star de “déconnectée” après avoir appris que les cinq produits coûtaient au total 355 $.

Une personne a écrit : « Bon Dieu. Ils sont tellement déconnectés. J’ai vu de meilleures choses au magasin à un dollar.

Un deuxième fan a commenté: “Cela a l’air aussi ennuyeux et pas pertinent que Kim elle-même.”

Kim n’est pas seulement confrontée à un contrecoup sur le prix de sa collection maison.

La personnalité de la télévision a récemment partagé une photo d’elle arborant plusieurs imprimés d’animaux différents.

Elle a sous-titré en plaisantant une série de clichés la montrant portant la tenue “CHEETAH GIRL”, faisant référence à un groupe de filles aujourd’hui disparu.

Cependant, certains fans n’ont pas vu l’humour dans le post.

Les photos ont été republiées sur Reddit, où les critiques se sont penchées sur la star.

“C’est du léopard cependant ..”, a commenté l’affiche originale.

Un autre commentateur a ajouté: “Je suis tellement content que les autres se fâchent parce que les gens étiquettent mal leurs motifs léopard lol.”

«En tant que défenseur de la faune, cela me fait tellement chier. Faites des recherches s’il vous plait !!!! Un de mes plus gros énervés », a écrit un deuxième commentateur.

Quelqu’un d’autre a répondu : “Et les bottes sont jaguar !”

D’autres critiques ont simplement critiqué le look dans son ensemble.

“F ** king hideux de toute façon”, a écrit un utilisateur.

Quelqu’un d’autre, faisant référence à l’imprimé animalier de Shania Twain, That Don’t Impress Me Much, a plaisanté: “Shania l’a fait mieux.”

Un troisième commentateur a présenté la même vidéo en écrivant: “Je déteste aussi cette tenue. Je me demande ce que Shania Twain penserait parce que ça ne m’impressionne pas beaucoup.

Elle a récemment montré sa silhouette dans un soutien-gorge de sport[/caption]

Elle est apparue dans une vidéo faisant la promotion d’une nouvelle version de SKKN[/caption]

Kim a fait face à un contrecoup lors du lancement ainsi qu’à une photo récente d’elle-même en imprimé animal[/caption]