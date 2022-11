Kim Kardashian montre sa taille et ses bras élancés dans une robe rose moulante dans la nouvelle publicité glamour de SKIMS

KIM Kardashian a montré sa taille et ses bras minuscules dans une robe rose moulante au milieu des problèmes de perte de poids.

Kim, 42 ans, a posé avec trois autres mannequins dans une nouvelle publicité SKIMS glamour.

Instagram

Kim Kardashian a posé dans une nouvelle publicité Skims et a affiché sa petite silhouette[/caption]

Instagram @kimkardashian

Kim a perdu environ 21 livres au cours de l’été[/caption]

Dans une histoire Instagram, la société de vêtements a fait la promotion de sa ligne “Soft Lounge Shimmer”.

Comme les autres mannequins, Kim a enfilé une robe rose alors qu’elle appuyait ses bras fins contre le grand lit blanc.

La star de Hulu a croisé ses longues jambes et a placé sa main près de son butin.

Tout en taquinant le décolleté, Kim a séparé ses cheveux au milieu et a laissé ses cheveux blonds couler librement dans son dos.

Dans l’histoire suivante, la légende mentionnait que le tissu “encadre vos courbes et se drape sans effort sur votre corps”.

Fin octobre, le fondateur de SKIMS portait un body brunâtre à manches longues et un décolleté en V plongeant.

Le texte faisait la promotion de leur dernière ligne « Disco » et déclarait : « Des silhouettes brillantes et sexy prêtes pour vos nuits ! Présentation de deux nouveaux bodys et pantalons assortis qui font une déclaration très brillante.

Récemment, The US Sun a révélé en exclusivité que la star de la télévision voudrait perdre encore plus de poids grâce à son régime sans sucre.





La source proche de Kim a affirmé qu’elle “ne veut pas prendre de poids car elle pense qu’elle n’a jamais été aussi belle que maintenant”.

L’initié a ajouté: “Elle aime sa maigreur et veut rester comme ça.

“Elle dit qu’elle prévoit de perdre encore deux livres parce qu’elle est alors en dessous de son poids idéal, et cela n’aura pas d’importance si elle fluctue un peu.”

La source a également affirmé que Kim – qui avait auparavant perdu environ 21 livres au cours de l’été – avait du sucre pour la première fois depuis des semaines lors de sa 42e fête d’anniversaire.

Kim et son ex-mari Kanye West, 44 ans, partagent leurs quatre enfants : North, neuf ans ; Sainte, six ; Psaume, trois; et Chicago, quatre.

La star de télé-réalité est sortie avec l’ancien comique de Saturday Night Live, Pete Davidson, 28 ans, pendant environ neuf mois avant de démissionner.

ALLER DE L’AVANT ?

Un initié proche de l’acteur du roi de Staten Island a déclaré au US Sun qu’il avait eu du mal à dépasser leur relation.

L’initié a affirmé: “Pete est toujours obsédé par Kim. Elle est en contact [with Pete although] elle refuse toutes ses demandes de se réunir.

“Il y a eu des contacts, et Kim est en fait celle qui lui envoie beaucoup de SMS – elle envoie toujours des messages et des photos.”

L’initié a sympathisé avec le comique et a ajouté: “Ça doit être dur pour Pete cependant – elle a chaud et froid, elle ne veut pas l’enchaîner, mais elle ne peut pas être avec lui pour le moment.”

Instagram/kimkardashian

Kim aurait “aimé à quel point elle est maigre et veut rester comme ça”[/caption]

ECRÈMES

Kim a fait la promotion de la robe “soft lounge shimmer”[/caption]