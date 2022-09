Kim Kardashian montre sa petite taille et ses cheveux spectaculaires alors qu’elle se pavane dans une combinaison Dolce & Gabbana à Milan

KIM Kardashian a taquiné sa métamorphose dramatique des cheveux alors qu’elle se pavanait dans un catsuit Dolce & Gabbana à Milan.

Kim, 41 ans, a été aperçue en public alors qu’elle se promenait dans les rues d’Italie.

Grille arrière

Kim Kardashian a été aperçue à Milan, en Italie[/caption]

Grille arrière

Kim Kardashian portait un catsuit Dolce & Gabbana[/caption]

La star des Kardashian se serait rendue dans les bureaux de la maison de couture de luxe italienne.

Avant de sortir de son hôtel, la star de Hulu a fait volumiser ses cheveux blonds platine et a ajouté une touche de boucles pulpeuses.

La star de télé-réalité portait une combinaison D&G qui taquinait sa silhouette mince et affichait son butin.

Elle a accessoirisé avec des bracelets ornés de bijoux argentés et des brassards assortis.

Plus de Kim Kardashian PAS DE CHEVEUX POUR ÇA Les fans de Kardashian critiquent les nouveaux cheveux “horribles” de Kim et craignent qu’elle abandonne son glam

Kim portait également des gants noirs épais et des bagues fantaisie aux doigts.

LA PUBLICITÉ D&G

Récemment, l’ancien de Keeping Up with the Kardashians est devenu le nouveau visage de la dernière campagne des créateurs de luxe.

Dans l’élégante vidéo en noir et blanc, la star de KUWTK est descendue de son jet privé, connu sous le nom de Kim Air.





Elle portait un haut court bandeau noir et une jupe crayon noire moulante.

L’ancien E! star a été accueillie par un homme en costume et lui a remis un bouquet de fleurs.

En marchant dans les rues de Milan, la star de la télévision a évité un groupe de photographes en costume noir et est entrée dans un immeuble

La collaboration avec la personnalité de la télévision a précédé le défilé de mode femme printemps/été 2023 de Dolce et Gabbana.

“J’AI UN AUTRE BÉBÉ”

Getty

Kim portait un pantalon à imprimé léopard et des talons assortis[/caption]

Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Kim et Kanye West photographiés avec leurs enfants[/caption]

Récemment, la deuxième saison de l’émission Hulu est revenue sur la plateforme de streaming.

La première mettait en vedette la sœur de Kim, Khloe Kardashian, 38 ans, alors qu’elle traitait des ramifications du scandale de tricherie de Tristan Thompson.

Au cours de son confessionnal, Khloe a révélé: “Il y a quelque chose dont je dois parler.

“Ce jour où vous tourniez avec Kim à propos de Tristan – et vous avez découvert que Tristan allait avoir un bébé avec quelqu’un d’autre – il y avait juste quelque chose dont je n’étais pas prêt à parler et, euh, je ne veux même pas pleurer mais, Tristan et moi – je ne sais même pas si je veux dire Tristan et moi – j’ai un autre bébé.

Le joueur des Chicago Bulls a engendré un enfant amoureux avec son ancienne maîtresse Maralee Nichols, 31 ans, l’année dernière alors qu’il était censé être dans une relation exclusive avec Khloe.

Maralee a donné naissance à leur petit garçon en décembre 2021, mais elle a affirmé que Tristan n’avait toujours pas rencontré leur fils de huit mois, Theo.

En plus de leur fille de quatre ans, True, Khloe et Tristan ont accueilli leur deuxième enfant – dont le nom n’a pas encore été révélé – via une mère porteuse en août.

Kim et son ex-mari Kanye West, 45 ans, partagent leurs quatre enfants : North, neuf ans ; Sainte, six ; Chicago, quatre ; et Psaume, trois.

Grille arrière

Kim a parcouru les rues de Milan en talons hauts[/caption]

Grille arrière

Kim Kardashian est apparue dans une publicité Dolce & Gabbana[/caption]

Grille arrière

Kim Kardashian arborait des cheveux blonds volumineux lors de sa promenade[/caption]