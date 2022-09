Kim Kardashian montre sa petite taille dans une tenue moulante entièrement léopard à Milan

KIM Kardashian a affiché sa très petite taille dans une tenue moulante entièrement léopard lors de la Fashion Week de Milan.

La star a été aperçue en public alors qu’elle se dirigeait vers sa camionnette garée.

Kim Kardashian portait une tenue sur le thème du léopard lors de la Fashion Week de Milan

La star de télé-réalité a fait tourner les têtes dans sa tenue moulante

Lors de son séjour en Italie, Kim, 41 ans, a enfilé son look de podium pour le défilé Dolce and Gabbana.

Pour la Fashion Week de Milan, la star de Hulu portait un ensemble sur le thème du léopard, qui comprenait son manteau de fourrure, son sac à main et ses talons.

Le manteau assorti avait une queue qui descendait jusqu’à ses pieds et couvrait le sol.

Elle a redressé la plupart de ses cheveux blonds platine et ajouté quelques boucles subtiles.

Le body à imprimé léopard fait partie de la collection de Kim avec le duo de créateurs siciliens Domenico Dolce et Stefano Gabbana.

La collection de mode devrait faire partie du déploiement printemps/été de D&G.

Toujours cette semaine en Italie, la star de télé-réalité portait une robe argentée étincelante avec une très longue queue.

Elle portait un petit sac à main assorti à sa tenue élégante.





Kim se pavanait dans des talons hauts argentés, qui étaient attachés à ses chevilles.

Malheureusement, une utilisatrice de TikTok a attrapé l’erreur lorsque la sangle s’est débouclée et s’est détachée de son pied.

Dans le clip, la mère de quatre enfants a lutté en montant les escaliers de travers avec les deux pieds pliés.

Elle semblait traîner le pan de la robe avec elle.

“DOLCE VITA”

En tant que visage de la campagne publicitaire de Dolce & Gabbana, l’ancienne de L’incroyable famille Kardashian a passé un meilleur moment lorsqu’elle a affiché sa silhouette mince dans la garde-robe de la maison de couture.

Sur le compte Instagram de son coiffeur Chris Appleton, Kim portait une superbe tenue entièrement blanche.

En posant pour la caméra, la star de la télévision a ajouté un châle blanc assorti à sa robe corsetée.

Une sangle est tombée de son épaule alors qu’elle posait avec ses mains sur sa taille.

Chris a sous-titré son court message vidéo : “Dolce Vita”, ce qui signifie la douceur de vivre.

LE SPECTACLE D&G

Lors du défilé de mode Dolce & Gabbana à Milan, Kim a laissé tomber les mâchoires avec sa robe qui épousait chaque courbe et mettait en valeur sa taille rétrécie.

Alors que ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon, la superbe tenue était accessoirisée avec des colliers de croix gothiques en argent,

Au début du spectacle, les mannequins ont défilé sur la piste tandis que des photos de campagne de la personnalité de la télévision étaient projetées.

Kim et son ex-mari Kanye West, 45 ans, partagent quatre enfants : North, neuf ans ; Sainte, six ; Chicago, quatre ; et Psaume, trois.

North, Saint et Chicago ont également assisté au défilé de mode D&G avec leur tante Khloe, 38 ans, et leur grand-mère, Kris Jenner, 66 ans.

Kim se pavanait en talons hauts vers une camionnette garée

Kim a également été stupéfaite en blanc pour le défilé de mode Dolce & Gabbana