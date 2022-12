Kim Kardashian montre sa petite taille dans une tenue entièrement camouflée pour de nouvelles photos, mais les fans font exploser le look “dépassé”

KIM Kardashian a montré sa petite taille dans une tenue entièrement camouflée, cependant, les fans ne sont pas du tout satisfaits de son look.

La star de Hulu portait l’ensemble inspiré de l’armée alors qu’elle assistait au match de basket-ball du lycée Sierra Canyon contre Christ the King.

Getty

Kim Kardashian et sa sœur Khloe Kardashian étaient assises au bord du terrain au match de basket-ball des garçons de Sierra Canyon contre Christ The King[/caption]

Getty Images – Getty

Kim a reçu des critiques de la part des fans concernant sa tenue de camoflague décontractée[/caption]

Le match, qui mettait en vedette les fils des superstars de la NBA Lebron James et Carmello Anthony, s’est avéré être un événement étoilé alors que de nombreuses célébrités basées à Los Angeles se sont présentées pour regarder la prochaine génération de stars du basket s’affronter.

Outre les superstars susmentionnées, les légendes de la NBA Scottie Pippen et Vince Carter, Natalia Bryant, fille de feu Kobe Bryant, et Kim et sa sœur Khloe étaient également présentes.

Kim, 42 ans, a été photographiée assise au bord du terrain alors qu’elle portait une tenue de camouflage adaptée à l’heure du jeu avec les Travis Scott x Air Jordan 1.

Des photos de l’ancienne de Keeping Up With the Kardashians au match ont été republiées sur le compte Instagram de Complex Sneakers, où les fans ont pesé sur son choix de robe.

LIRE LA SUITE Kardashian ” VRAIMENT RICHE “ Khloe Kardashian critiquée par les fans comme « déconnectée » après un nouveau message LEMME STOP Kourtney laisse les fans perplexes face à une publicité “terrible” et “bizarre” pour la marque Lemme

« Sa coupe est embarrassante », a écrit une personne, comme un autre critique l’a affirmé : « Une tenue très 2010. »

“Elle ne peut pas s’habiller sans Ye”, a pesé un fan en se référant à l’ex de Kim, Kanye West.

L’un d’eux a ajouté: “2003 a appelé – ils veulent récupérer tout ce camouflage.”

Le message a également été partagé sur un tableau Reddit dédié à Kardashian, où les fans ont continué à partager leurs opinions sur la tenue.

Une personne a commenté: “Je veux montrer cette tenue à Kim 2016/2017 et entendre ses opinions.”

“Je pense que c’est en grande partie parce que cette tenue est à 100% quelque chose pour laquelle elle aurait fait honte à Khloe ou Kourtney, et il n’y a pas si longtemps non plus”, a déclaré un utilisateur.

“Ce n’est même pas le même motif de camouflage”, a ajouté un critique.

SLIM-KIM

Lorsque les critiques ne jetaient pas d’ombre sur la tenue de Kim, ils avaient tendance à commenter la minceur de la star de The Kardashians.

Des commentaires tels que “Elle est si petite” et “Son cadre, en général, est vraiment petit ces derniers temps” se sont produits tout au long du fil de commentaires.

Récemment, le pantalon en cuir de Kim a semblé presque tomber de sa taille rétrécie sur ses nouvelles photos.

La fondatrice de Skims a téléchargé des photos Instagram alors qu’elle tentait de se pavaner dans un pantalon en cuir noir.

Kim a également enfilé un haut court moulant alors qu’elle sortait d’un couloir avec son Khloe.

Malheureusement, le pantalon noir semblait trop grand pour son physique mince.

Sans ceinture pour maintenir le pantalon, le pantalon semblait glisser de son ventre nu.

Kim a cependant été distraite par sa couleur de cheveux, qui a perdu son éclat blond platine.

FANS INQUIETS

Les fans ont exprimé leurs inquiétudes en suivant le parcours de perte de poids du natif de Los Angeles.

Dans une interview accordée à Vogue en mai, Kim a admis combien de poids elle devait perdre pour entrer dans la célèbre robe de Marilyn Monroe pour l’événement Met Gala.

Elle a dit à l’époque : « Je l’ai essayé et ça ne me convenait pas. J’ai dit : ‘Donnez-moi trois semaines.’ J’ai dû perdre 16 livres.

« C’était un tel défi. C’était comme un [movie] rôle… Je n’ai pas mangé de glucides ni de sucre depuis environ trois semaines.

L’ancien E! star a continué à perdre du poids et a perdu jusqu’à 20 livres depuis le début de l’été.

En octobre, une source proche de Kim a déclaré en exclusivité à The US Sun que Kim prévoyait de perdre encore plus de kilos pour rester sous son objectif de poids.

L’initié a mentionné que la personnalité de la télévision “ne veut pas prendre de poids car elle pense qu’elle n’a jamais été aussi belle que maintenant.

“Elle aime sa maigreur et veut rester comme ça.”

La source a conclu: “”Elle dit qu’elle prévoit de perdre encore deux livres parce qu’elle est alors en dessous de son poids idéal et que cela n’aura pas d’importance si elle fluctue un peu.”

Kim et son ex-mari Kanye, 45 ans, partagent quatre enfants : North ; neuf; Psaume, trois; Sainte, six ; et Chicago, quatre.

Getty Images – Getty

Kim assise avec sa sœur Khloe, sa fille North West et son amie Lala Anthony[/caption]

Instagram / Kim Kardashian

Le pantalon en cuir de Kim semblait presque tomber sur sa taille rétrécie alors que la star montrait son ventre nu dans un haut court sur une photo récente[/caption]

Instagram

La récente perte de poids de Kim a été un sujet de conversation et d’inquiétude parmi les fans[/caption]