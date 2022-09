Kim Kardashian montre sa petite taille dans une robe blanche moulante lors de la Fashion Week de Milan après une importante perte de poids

KIM Kardashian a montré sa taille rétrécie dans une robe blanche moulante lors de la Fashion Week de Milan après avoir perdu plus de 20 livres cet été.

La star de Kardashian a été invitée à jouer le rôle de commissaire et de star dans le défilé Dolce & Gabbana.

Kim Kardashian a montré sa taille de plus en plus réduite en modelant une autre robe Dolce & Gabbana

Kim a perdu plus de 20 livres depuis le début de l'année dernière

Kim, 41 ans, est apparue dans sa superbe tenue entièrement blanche sur Instagram de l’artiste capillaire Chris Appleton.

Elle a posé pour la caméra vêtue d’un châle blanc assorti à la robe corsetée.

Une sangle est tombée de l’épaule de Kim et elle a posé avec ses mains sur sa taille pour attirer l’attention sur ses courbes.

Chris a sous-titré son court message vidéo : “Dolce vita”.

Plus tôt hier, Dolce & Gabbana a publié une autre série de courtes publicités vidéo pour la ligne de mode de Kim.

La star se pavanait devant un projecteur avec un look glamour et mangeait des pâtes de manière séduisante tout en regardant la caméra.

Filtrée en noir et blanc, la publicité dégage une ambiance hollywoodienne vintage alors que Kim se pavane devant un projecteur vêtue d’une robe noire corsetée.

Sa taille cintrée semblait incroyablement petite et la robe noire épousait chaque pouce de ses courbes.





Dans une deuxième vidéo publiée sur l’histoire de Dolce & Gabbana, Kim était assise à une table dans une robe ornée de paillettes.

Elle a lancé un regard séduisant à la caméra alors qu’elle aspirait lentement des nouilles de pâtes.

FANS JE-CRIE

La précédente publicité de Kim pour manger de la crème glacée avec Dolce & Gabbana a déjà suscité la controverse.

Avant son défilé de la Fashion Week de Milan avec Dolce & Gabbana, Kim a partagé une publicité qu’elle a créée avec la marque sur Instagram.

Dans celui-ci, elle semblait lécher un cornet de crème glacée pendant que des paparazzi la prenaient en photo.

Les fans, cependant, n’ont pas été impressionnés et l’ont accusée de faire semblant de manger après avoir perdu plus de 20 livres. depuis 2021.

Le clip a été republié sur un forum de fans en ligne où les critiques de Kardashian ont pesé.

“Ironie qu’elle perde autant de poids mais qu’elle mange toujours dans ces publicités”, a écrit un utilisateur.

Un autre, faisant référence à des accusations passées de faux manger et boire, a plaisanté: “Oh, la nourriture comme accessoires est de retour!”

«Lmao, non. Tout simplement pas. Comme, la glace dans l’objectif et son départ et le léchage de glace », a commenté un troisième critique.

INSTANT MODÈLE

Kim a également joué dans le défilé de mode Dolce & Gabbana à Milan.

Elle portait une robe spectaculaire qui épousait chaque courbe et soulignait sa taille rétrécie.

La robe de Kim était simple, longue au sol et noire, mais ajoutait beaucoup de glamour car elle était couverte d’étincelles.

La tenue était attachée avec des colliers de croix gothiques en argent et ses cheveux blonds étaient empilés sur le dessus de sa tête en un chignon.

Tout au long du défilé, les autres mannequins ont défilé devant une projection de photos de Kim de la campagne Dolce & Gabbana.

NOUVEAU LOOK

Kim a perdu plus de 20 livres au cours de l’été et les fans bourdonnent depuis un certain temps à propos de l’apparence de la magnat de SKIMS, critiquant tout, de sa coiffure à sa silhouette.

Kim a subi une importante perte de poids à partir de mai 2022 pour le Met Gala et a continué à perdre du poids depuis.

Au milieu du commentaire, Kim a partagé une vidéo sur son histoire Instagram montrant sa poitrine et son style modifié.

Dans la vidéo, Kim a été vue portant un haut corset métallique noir serré qui resserrait sa poitrine.

Elle a soufflé un baiser vers la caméra alors que ses longs cils et ses yeux éclairés étaient pleinement exposés.

La vidéo n’a duré que quelques secondes et n’avait pas de musique en arrière-plan.

Kim a été invitée à être curatrice et mannequin au défilé Dolce & Gabbana à Milan

L'annonce de manger des glaces de Kim a déjà suscité la controverse

Les fans s'inquiètent de la perte de poids majeure de Kim depuis le gala du Met 2022