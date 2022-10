Kim Kardashian montre sa petite taille dans un body moulant sur une nouvelle photo alors que les fans s’inquiètent du rétrécissement du cadre

KIM Kardashian a montré sa petite taille tout en portant un body moulant pour une nouvelle photo.

La société de vêtements SKIMS a partagé une photo torride de son fondateur sur Instagram.

Kim, 42 ans, a posé dans un body brunâtre à manches longues avec un décolleté en V plongeant.

La star des Kardashians a séparé ses cheveux blonds platine au milieu et a laissé les longues mèches couler librement.

La légende disait : « Des silhouettes brillantes et sexy prêtes pour vos nuits ! Présentation de 2 nouveaux bodys et pantalons assortis qui font une déclaration très brillante.

Sur la photo Instagram suivante, la star de Hulu a enfilé une autre tenue SKIMS de leur ligne “Disco”.

Le magasin de réalité portait un slip argenté, qui devrait tomber le matin d’Halloween.

“RESTEZ COMME ÇA”

Récemment, The US Sun a révélé en exclusivité que la star de la télévision voudrait perdre encore plus de poids grâce à son régime sans sucre.

La source proche de l’ancien E! La star a affirmé qu’elle “ne veut pas prendre de poids car elle pense qu’elle n’a jamais été aussi belle que maintenant”.

L’initié a poursuivi: “Elle aime sa maigreur et veut rester comme ça.





“Elle dit qu’elle prévoit de perdre encore deux livres parce qu’elle est alors en dessous de son poids idéal, et cela n’aura pas d’importance si elle fluctue un peu.”

L’initié a également affirmé que Kim – qui avait auparavant perdu environ 21 livres au cours de l’été – avait du sucre pour la première fois depuis des semaines lors de sa 42e fête d’anniversaire.

LA PERTE DE POIDS

Depuis mai, les fans ont exprimé leur inquiétude après que l’ancien de L’incroyable famille Kardashian a admis avoir perdu environ 16 livres en trois semaines pour s’adapter à la robe emblématique de Marilyn Monroe pour le gala du Met.

La star de KUWTK a déclaré à Vogue: “J’ai essayé [the dress] allumé et ça ne me convenait pas. J’ai dit : ‘Donnez-moi trois semaines.’

“J’ai dû perdre 16 livres aujourd’hui. C’était un tel défi. C’était comme un [movie] rôle. J’étais déterminé à m’adapter [into] ce. Je n’ai pas mangé de glucides ni de sucre depuis environ trois semaines.

“J’AI PLUS D’ÉNERGIE”

Puis en juin, la personnalité de la télévision a admis qu’elle avait perdu encore plus de poids après avoir suivi son régime ultra-strict.

Dans l’émission TODAY, Kim a révélé: “Cela m’a en fait beaucoup appris sur mon mode de vie et ma santé, et depuis lors, par la suite, j’ai continué à manger très sainement.

« Je veux dire, j’ai perdu 21 livres maintenant. Je n’essaie plus de perdre du poids, mais j’ai plus d’énergie que jamais.

Kim et son ex-mari Kanye West, 44 ans, partagent leurs quatre enfants : North, neuf ans ; Sainte, six ; Psaume, trois; et Chicago, quatre.

