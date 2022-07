Kim Kardashian montre fièrement des VERGETURES sur ses fesses et arrose Khloe “super maigre” dans de nouvelles photos de bikini inédites

KIM Kardashian a fièrement montré ses vergetures sur ses fesses et a arrosé un “Khloe super maigre” dans de nouvelles photos de bikini inédites.

La magnat de la mode a montré une vraie texture de peau dans ses clichés les plus récents aux côtés de sa sœur alors que les deux stars ont été critiquées par les fans pour leur perte de poids extrême.

Instagram

Kim Kardashian a fièrement montré ses vergetures entièrement naturelles lors de récents clichés en bikini[/caption]

Instagram

Kim et Khloe ont été stupéfaits côte à côte sur la plage alors qu’ils montraient leurs abdos tandis que les deux étaient sous le feu des fans pour une perte de poids drastique[/caption]

Kim, 41 ans, s’est rendue sur Instagram pour montrer plus de photos de bikini aux côtés de Khloe, 38 ans, de leur dernier voyage.

Les rares photos non éditées montraient Kim et Khloe se prélasser sur la côte tropicale et s’arroser dans les douches de la plage.

Sur une photo, Kim avait les fesses directement vers l’appareil photo alors qu’elle pointait son tuyau de douche vers Khloe et affichait fièrement sa vraie texture de peau.

Alors qu’elle portait un bikini métallique argenté taille haute, elle s’est entièrement exposée avec une décoloration, des vergetures et tout à ses fans.

En savoir plus sur Kim Kardashian ANNÉES D’OR J’ai 50 ans et j’ai acheté Skims metallic swim – était flatteur mais exposé par derrière SOUS SON SKKN Kim montre une VRAIE peau dans une nouvelle vidéo non éditée – et les fans sont choqués

Kim avait l’air stellaire sur les photos et l’a gardée réelle alors que l’appareil photo captait une décoloration naturelle de la peau et des rides par derrière.

La star a sous-titré le cliché: “House of Kards”.

Même si Kim et Khloe ont été critiqués pour leur extrême perte de poids récente, les fans ont afflué dans les commentaires pour jaillir sur les photos de bikini du piège de la soif.

Les deux sœurs Kardashian ont fléchi leurs abdominaux et leurs jambes toniques dans leurs différentes poses dans les maillots de bain moulants et ont accessoirisé leur look avec des nuances sombres.





KHLO TONIQUE

Plus tôt dans le voyage, Khloe a posté sa propre photo de piège à soif en solo montrant son corps de bikini déchiré après avoir annoncé qu’elle accueillait un deuxième bébé d’une mère porteuse avec son ex infidèle Tristan Thompson.

Sur la photo, Khloe portait un minuscule bikini noir et se prélassait sur un bateau naviguant sur le serveur.

Elle a légendé le message : “N’oubliez pas, la couronne peut parfois s’incliner mais elle ne tombe jamais”, avec deux émojis de la couronne.

Les fans ont repéré “des rides, un excès de peau et des bosses” alors qu’elle affichait ses abdominaux sur le bateau.

Les lignes sous les bras, l’excès de peau tournant autour de son ventre et les rides de sa main étaient visibles et n’ont pas été supprimés.

Les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager leurs réflexions, comme l’a exprimé un fan : “Cela ressemble à des rides, en fait. Elle a des bosses littérales comme un rouleau musculaire post-entraînement.

“Surpris qu’elle ait posté ceci pour être honnête”, a écrit un autre.

Un troisième a écrit: “La boisson coincée dans les tapis est en fait assez relatable.”

Et un quatrième, “Je pense qu’elle a fière allure. Je ne sais pas pourquoi nous devons la harceler tout le temps.

Un cinquième a affirmé: “J’ai l’impression qu’elle et Kim sont allées trop loin avec la lipo de l’estomac, alors maintenant leur taille et leurs nombrils ont l’air bizarres.”

SOUS SON SKKN

Plus tôt cette semaine, Kim a également montré sa peau nue sur le visage dans une vidéo Instagram alors qu’elle se lavait le visage avec sa nouvelle ligne de soins de la peau à 600 $.

Elle a frotté un produit blanc clair sur sa peau fraîche, montrant ses lignes naturelles et ses imperfections.

“C’est une sorte de matinée exfoliante SKKN”, a-t-elle écrit dans la légende, faisant référence à sa nouvelle marque de soins de la peau.

Kim a lancé le mois dernier la gamme de neuf produits d’exfoliants, de nettoyants et de crèmes de luxe.

Sans filtres ni maquillage, Kim a donné à ses fans leur regard le plus proche de sa vraie peau.

Beaucoup ont été choqués de voir à quoi ressemble vraiment la star de télé-réalité sous son glamour habituel.

“OMG, tu as l’air si différent sans maquillage”, a écrit l’un d’eux.

Un autre a commenté: “Sa peau est parfaite.”

“Une peau si lisse”, a écrit un troisième.

OH KHLO

Kim et Khloe ont gardé le cap avec les fans alors que la famille Kardashian a annoncé son dernier scandale.

Khloe a publié de nombreuses photos montrant son corps de vengeance après le scandale de tricherie de Tristan alors qu’ils prévoient d’accueillir leur deuxième enfant via une mère porteuse.

Tristan a d’abord trompé Khloe quelques jours seulement avant qu’elle ne donne naissance à leur fille, True, en 2018.

Plusieurs vidéos ont émergé en ligne de Tristan trompant apparemment Khloe avec d’autres femmes.

Il était toujours dans la salle d’accouchement avec Khloe pour la naissance de leur fille, mais elle l’a qualifié de “morceau de merde” dans un confessionnal KUWTK.

Cependant, Khloe a décidé de donner une autre chance à son bébé papa pour le bien de leur nouvelle fille.

Plusieurs mois plus tard, il a été aperçu en train de quitter une boîte de nuit hollywoodienne avec un mystérieux groupe de femmes.

En février 2019, Khloe a subi l’un de ses bouleversements les plus publics après que Tristan a été surpris en train de “s’embrasser” avec le meilleur ami de Kylie Jenner, Jordyn Woods.

En conséquence, Jordyn a été ostracisée par la famille Kardashian et Khloe a mis fin aux choses avec Tristan.

Avec la pandémie en 2020, les deux se sont réconciliés car ils ont été mis en quarantaine avec leur fille.

Cependant, il est apparu que Tristan avait été impliqué dans un autre scandale avec le mannequin Sydney Chase.

Un Khloe aveugle ne l’a pas découvert jusqu’à ce qu’il soit publiquement dénoncé par sa propre maîtresse.

Lors d’une apparition en podcast, Sydney a affirmé qu’ils avaient passé du temps “plusieurs fois” et “avaient tout fait”.

Cependant, Sydney a soutenu que Tristan lui avait dit à l’époque qu’il était célibataire, et elle a mis fin à leur liaison une fois qu’elle a appris qu’il était en fait toujours avec Khloe.

Mais elle a également affirmé lors d’un Instagram Live que Tristan lui avait envoyé des textos cochons, et lui avait même dit que Khloé n’était “pas son genre”.

LA PAILLE FINALE

Les choses ont vraiment atteint leur paroxysme lorsque des documents judiciaires ont révélé l’année dernière que Tristan avait couché avec Maralee Nichols la nuit de son 30e anniversaire à Houston, au Texas.

Un scandale d’enfant amoureux a éclaté lorsque le modèle de fitness enceinte l’a poursuivi pour le paiement d’une pension alimentaire pour enfants, et Tristan a passé un test ADN.

Les résultats ont confirmé qu’il était le père du fils de Maralee, Theo, né en décembre 2021.

Il n’a jamais été franc avec Khloe, avec qui il entretenait une relation exclusive au moment de l’affaire.

Elle l’a plutôt appris via les documents judiciaires qui ont été divulgués publiquement.

Tristan a présenté des excuses publiques, mais Khloe ne l’a pas repris.

BÉBÉ NUMÉRO DEUX

Compte tenu de leur passé mouvementé, de nombreux fans ont été choqués d’apprendre que Khloe et Tristan allaient accueillir un autre enfant ensemble.

En savoir plus sur le soleil américain LA MODE À NE PAS FAIRE Je suis une experte de la mode avec des seins 28H, ne portez JAMAIS ça si vous avez de gros seins COURSE SPACIALE Des images défiant la gravité montrent un cosmonaute russe à l’extérieur de l’ISS avec un astronaute européen

Cependant, un représentant de Khloe a confirmé que le bébé avait été conçu en novembre, peu de temps avant qu’elle ne quitte définitivement son ex infidèle.

Une déclaration du représentant a déclaré: “Khloe est incroyablement reconnaissante envers l’extraordinaire mère porteuse pour une si belle bénédiction.”

Instagram

Kim et Khloe ont publié des tas de photos non éditées alors que Khloe a révélé son dernier scandale avec son ex infidèle Tristan Thompson[/caption]

Instagram

Khloe est prête à accueillir son deuxième enfant avec son ex via une mère porteuse[/caption]

Kim Kardashian/Instagram

Kim a récemment choqué les fans en montrant sa texture de peau faciale entièrement naturelle dans une vidéo promotionnelle SKKN Instagram[/caption]