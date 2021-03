Kim Kardashian montre des chaussures Yeezy sur Instagram malgré le divorce de son mari Kanye West

KIM Kardashian a apporté son soutien à la marque Yeezy de Kanye West sur Instagram, malgré la demande de divorce du rappeur le mois dernier.

La femme de 40 ans a été séparée de son mari pendant des mois, même avant classer la paperasse fractionnée, après que Kanye ait partagé avec le public des détails personnels sur leurs enfants que Kim ne pouvait pas pardonner.

La star de L’incroyable famille Kardashian partage souvent des photos et des vidéos d’elle-même en train de s’entraîner, montrant à ses fans comment elle garde sa silhouette en forme.

Mercredi, elle a posté une vidéo d’elle-même marchant sur un tapis roulant dans une paire de baskets blanches, sous-titrant: «Entraînement 1, jour des jambes. Je réponds toujours aux SMS et aux e-mails pendant que je m’échauffe sur le tapis roulant. »

Après avoir fait du fitness au début de sa journée, Kim a changé ses chaussures et a partagé quelques gros plans de Yeezys blancs et gris.

La version Kim semblait être un tout nouveau style de la adidas YEEZY FOAM RNNR.

MXT Moon Grey, une chaussure bicolore avec une couleur beige sur le bas et grise sur le dessus, ne sortira que le 26 mars.

Kim a modelé la prochaine goutte de Yeezy sur son Instagram, à ses plus de 200 millions d’abonnés, comme elle le faisait souvent pour son mari. Kanye tout au long de leur mariage de sept ans.

Cette fois, cependant, le soutien vient quelques semaines seulement après qu’elle a demandé le divorce du père de ses quatre enfants.

Les deux partagent les filles North, sept ans, et Chicago, trois ans, et les fils Saint cinq, et Psaume, un.

Elle aussi portait les baskets Foam RNNR «Ararat» baskets Yeezy le dernier jour de janvier dans quelques clichés de bikini sensuels, et les fans ont spéculé que cela signifiait qu’elle et Kanye se réconciliaient.

Quelques semaines plus tard, la nouvelle de ses demandes de divorce a frappé.

Certains fans pensent qu’elle pourrait encore présenter les produits Yeezy, malgré la fin des choses avec Kanye, car elle a sa propre participation dans l’entreprise.

En plus de ses propres entreprises, Kim serait devenue copropriétaire de la marque de vêtements et de baskets Yeezy à la fin de 2018.

Les baskets Yeezy sont se vend jusqu’à 17000 $ la paire au milieu du divorce de Kanye avec Kim, des milliers de plus qu’ils ne l’avaient vendu à l’origine.

La demande a augmenté pour eux depuis que la nouvelle de la scission de Kanye est apparue, selon le marché des entraîneurs en ligne King Kicks.

Une grande partie de sa valeur nette estimée à 1,3 milliard de dollars serait enveloppée dans l’entreprise.

Ensemble, le duo aurait une valeur de 2,1 milliards de dollars et prévoit de tout diviser uniformément, à moins que Kanye ne se lance dans les diatribes Twitter.

Cela est dû à un accord pré-nup étanche à l’air ils ont signé avant de se faire attacher en 2014, ce qui signifie que leurs empires commerciaux séparés et leurs revenus gigantesques sont protégés.

Kimye insiste sur le fait que tout est à l’amiable alors qu’ils visent la garde conjointe de leurs quatre enfants.