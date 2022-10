Kim Kardashian montre des bras plus fins que jamais et une taille qui disparaît dans une combinaison moulante en spandex pour de nouvelles photos

KIM Kardashian a montré sa silhouette très fine dans une combinaison moulante lors d’une sortie avec son fils, Saint.

La star de téléréalité a emmené son fils aîné voir les Rams de Los Angeles affronter les Cowboys de Dallas dimanche au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie.

Getty Images – Getty

PA

Kim a montré sa petite silhouette dans la tenue tout en prenant des photos en marge[/caption]

Kim, 41 ans, s’est démarquée dans la foule avec son ensemble choisi d’un body Balenciaga noir moulant à 795 $ et d’un soutien-gorge de sport de la célèbre marque au prix de 650 $.

Elle a associé le look avec des talons noirs et des nuances surdimensionnées avec ses serrures en platine vers le bas.

De plus, elle a accessoirisé sa tenue avec un sac à main en crocodile bleu de 3 000 $ tout en profitant du jeu depuis la ligne de touche.

Pendant ce temps, le fils de Kim a encouragé l’équipe locale avec une tenue plus décontractée : un t-shirt bleu des LA Rams et un grand collier bleu.

En savoir plus sur Kim Kardashian TRESS MESS Kim montre de vrais cheveux et les fans sont choqués par l’apparence des mèches de la star “frites”

Plus tard dans le match, la fillette de 6 ans – que Kim partage avec son ex-mari, Kanye West – s’est changée en maillot numéro cinq des Rams et en casquette pendant que sa mère prenait des photos de lui sur le terrain.

La star des Kardashians a également partagé des photos du jeu sur ses histoires Instagram, dont l’une des jeunes admirant le trophée Vince Lombardi Superbowl LVI.

Cependant, les spectateurs du match n’étaient pas ravis de voir le fondateur de SKIMS dans les gradins.

À un moment donné, Kim est apparu sur le jumbotron, soufflant un baiser aux 70 000 fans du stade, mais a reçu des huées de la foule.





La réaction négative est survenue après que le mannequin a eu une semaine difficile avec son ex-Kanye.

YE’S RANT

Plus tôt cette semaine, le rappeur Donda, 45 ans, a lancé une série de diatribes sauvages sur les réseaux sociaux, y compris une affirmation selon laquelle Kim aurait “kidnappé” leur fille, Chicago, le jour de son quatrième anniversaire en janvier.

Et jeudi, Kanye s’est assis avec Tucker Carlson de Fox News et a critiqué son ex-femme pour avoir utilisé des images “sexualisées” avec sa marque SKIMS, et a affirmé que ses créations étaient “basées sur des idées” de sa marque de mode, Yeezy.

Dans la deuxième partie de l’interview, diffusée vendredi, Kanye a poursuivi sa querelle sur sa désapprobation de l’école privée de leurs enfants.

Outre Saint et Chicago, Kim et Kanye sont parents d’une fille de 9 ans, North, et d’un fils de 3 ans, Psalm.

TENUE CONTROVERSÉE

Samedi, les ex ont assisté au match de basket de leur aîné à Woodland Hills, en Californie, bien qu’ils aient gardé leurs distances.

Kim a été photographiée en train d’encourager le préadolescent tandis que Kanye était assis à un banc l’un de l’autre.

Le rappeur a décidé de porter sa chemise controversée White Lives Matter pour la sortie avec une casquette de baseball noire avec « 2024 » imprimé sur le bord.

Les fans ont exprimé leur inquiétude pour la tenue vestimentaire du père de quatre enfants sur un fil en ligne, disant qu’ils craignaient que cela “embarrasse” North devant ses pairs.

Une personne a écrit : « Faire ça à l’événement de sa fille est 1000 fois pire que de le faire à un défilé de mode. Par exemple, s’il est là pour attirer l’attention sur lui, il n’est pas là pour la soutenir. Si spirituellement moche.

Un autre commentateur a ajouté: “North est également à l’âge d’être extrêmement gêné par cela. Je me sens mal pour elle.

Un troisième critique a déclaré: “Pas au match de basket de votre fille … et il le filme aussi.”

Quelqu’un d’autre a ajouté: «C’est tellement embarrassant. Pourquoi appellent-ils son épisode maniaque à s’immiscer publiquement dans la vie de ses enfants comme ça ? »

UNE ACTION EN JUSTICE

Kanye avait précédemment menacé d’intenter une action en justice contre Kim pour obtenir plus de contrôle sur leurs quatre enfants au milieu de leur vilaine querelle.

Dans un article sur les réseaux sociaux, il a menacé d’impliquer les tribunaux : “J’étais devenu fou avant de ne plus devenir fou. Ce n’est pas à Calabasas ou Hulu où mes enfants vont à l’école.”

« Je ne suis pas le fou ici. C’est parti ! Je ne m’arrêterai pas tant que je n’aurai pas eu mon mot à dire sur mes enfants, peu importe ce que cela coûte légalement.

Il a légendé le message: “Viens me chercher. Je suis un homme de Dieu. Le travail du père est parfois d’être le méchant.

Éclaboussure

Le fils de Kim, Saint, arborait un maillot des LA Rams et une casquette tout en encourageant la foule[/caption]

Twitter/@natashadye

Les fans ont hué Kim après son apparition sur le jumbotron soufflant un baiser[/caption]

Instagram/Kim Kardashian

Kim partage quatre enfants avec son ex-mari, Kanye West, qui a récemment menacé d’intenter des poursuites judiciaires contre Kim pour mieux contrôler les enfants[/caption]