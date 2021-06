Kim Kardashian montre de la peau en lingerie dans une nouvelle publicité pour KKW Beauty alors que Kanye West passe à la mannequin Irina Shayk

KIM Kardashian a montré de la peau en lingerie dans une nouvelle publicité pour KKW Beauty.

Les photos arrivent alors que Kanye West avance avec le mannequin Irina Shayk.

15 Kim Kardashian a montré sa silhouette impressionnante en lingerie Crédit : Instagram

15 Elle a partagé de nouveaux clichés pour une publicité KKW Beauty Crédit : Instagram

15 Les nouvelles photos arrivent alors que Kanye West avance avec Irina Shayk Crédit : Instagram

L’homme de 40 ans a pris à Instagram pour partager un certain nombre de clichés de la séance photo de vendredi, qui a capturé ses multiples looks de modélisation de la collection Camo.

Elle a associé le maquillage à des ensembles flatteurs camo et vert armée, qui épousent ses courbes.

En plus des bodys moulants, Kim a également montré son corps impressionnant en lingerie nue.

Parallèlement à la publication, elle a écrit : « L’ACCÈS ANTICIPÉ COMMENCE MAINTENANT sur Instagram pour @kkwbeauty Collection Camouflage ! Il y a tellement de tons verts et neutres étonnants pour créer des looks glamour sans fin. Je suis tellement excitée par cette collection et j’ai hâte que tout le monde l’essaye. Collection Camo disponible dès maintenant pour acheter en accès anticipé sur Instagram !

15 Les photos faisaient la promotion de la collection Camo de la marque Crédit : Instagram

15 Kim a assorti ses vêtements au thème de la marque Crédit : Instagram

15 Sa petite taille était bien exposée Crédit : Instagram @kimkardashian

15 Kim a également partagé des photos de sa nouvelle ligne SKIMS

le L’incroyable famille Kardashian star a continué à afficher sa silhouette dans un autre poste partagé vendredi.

Kim portait tous des ensembles flous blancs alors qu’elle modélisait une nouvelle collection pour sa ligne SKIMS.

En un clin d’œil, la mère de quatre enfants a montré son ventre plat dans un crop top alors qu’elle posait à côté d’une Lamborghini recouverte d’un matériau similaire.

Elle a sous-titré le message: « OMG n’est-ce pas la chose la plus mignonne et la plus drôle qui soit ??? Un nouveau lambo avec tout le tissu cosy @skims ! Nous sortons bientôt de nouveaux styles Cosy ! Installez-vous confortablement dans 6 couleurs et tailles XXS-5X le lundi 06.14 à 9h PT sur SKIMS.COM et rejoignez la liste d’attente dès maintenant pour un accès anticipé à la boutique.

15 La star de télé-réalité a montré son ventre plat dans un crop top

15 La voiture était recouverte d’un matériau identique à sa tenue

15 Kim est apparue à l’aise dans la série de photos

Les nouveaux messages de Kim arrivent comme son ex Kanye, 44 ans, continue avec le modèle Irina.

Les ex partagent quatre enfants : North, sept ans, Saint, cinq ans, Chicago, trois et deux ans, Psalm.

le KUWTK la star a demandé le divorce du rappeur en février de cette année, mais a apparemment été abandonnée « aveuglé et blessé » après avoir emmené sa nouvelle petite amie Irina Shayk dans leur « endroit spécial » en France.

Le rappeur a été photographié avec le mannequin de 35 ans après l’avoir emmenée pour une « escapade romantique » en Provence, dans le sud de la France, pour son 44e anniversaire.

15 Kim a demandé le divorce de Kanye en février Crédit : Getty Images – Getty

15 Kanye semble avoir évolué Crédit : Getty

15 Il a récemment été lié au mannequin Irina Crédit : Getty

Une source a déclaré au Sun: « Kim a été totalement aveuglée par cela. C’est en France que Kanye et Kim se sont rencontrés pour la première fois, lorsqu’il a envoyé un jet privé pour l’emmener à son défilé de mode à Paris – le même que celui sur lequel Irina a marché. il y a des années.

« Tout le monde pense que c’est une fouille chez Kim – emmener Irina en France, c’était l’endroit spécial de Kim et Kanye.

« La France était l’endroit où ils se sont rencontrés pour la première fois, où ils sont » tombés amoureux « , où ils ont fait leur première apparition officielle en tant que couple et ont prévu de se marier – bien qu’ils l’aient déplacé en Italie à la dernière minute. »

15 Kim et Kanye partagent quatre enfants ensemble Crédit : reportez-vous à la légende

De plus, The Sun a rapporté en exclusivité que Kanye « prend les choses lentement » avec Bradley Cooperest ex.

Une source a révélé: « Kanye ressemble à nouveau à son ancien moi. Le grand sourire est de retour et il a retrouvé le ressort. Il ralentit les choses avec Irina et ils apprécient simplement la compagnie de l’autre. Ils ont beaucoup en commun, les deux sont « de la rue » en termes d’intérêts et connaissent beaucoup les mêmes personnes.

« Kanye ne pense pas à plus d’enfants en ce moment. Il a les mains pleines avec ses quatre enfants qui sont tout son monde. Il revient juste là-bas. »