Kim Kardashian monte à bord d’un jet pour Toronto après le mariage de Kanye : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Kim Kardashian n’a pas perdu de temps à sortir de la ville après Kanye Westla cérémonie de mariage surprise ! L’icône de la télé-réalité, 42 ans, a été vue souriante à Los Angeles le vendredi 13 janvier, alors qu’elle embarquait dans un jet privé à destination de Toronto. Sur les photos, la maman de quatre enfants a bercé une tenue de loisirs noire avec ses cheveux tirés en un chignon élégant. Avec elle étaient maman Kris Jenner67 ans et soeur Khloe kardashian38. Tous les trois se seraient rendus aux funérailles de la mère de l’ex de Khloe, Tristan Thompson. Andréa Thompson y est décédé subitement le vendredi 6 janvier après avoir subi une crise cardiaque. Khloe et Tristan partagent deux enfants.

Plus à propos Kim Kardashian

La fuite de Kim hors de la ville survient après une révélation étonnante de TMZ que son ex rappeur a récemment célébré un mariage privé avec Bianca Censori, un employé de la marque Yeezy de Ye. Elle est également notamment un autre sosie frappant de Kim. Le fondateur de SKIMS et Ye, 45 ans, ont finalisé leur divorce en novembre, le rappeur controversé payant à Kim 200 000 $/mois de pension alimentaire pour leurs enfants communs. Nord9, Saint, 7, Chicago4 et Psaume3.

Mais malgré les tentatives de coparentalité, que Kim admet être “difficiles”, des sources nous ont dit que ni Kim ni sa célèbre famille ne veulent plus grand-chose à faire avec lui. Ils ont pris leurs distances avec lui depuis ses diatribes antisémites sur Twitter, sa cascade “White Lives Matter” à la Fashion Week de Paris, et une série d’attaques contre la famille les a empêchés de traiter avec lui.

“La famille de Kim a l’impression d’avoir déjà emprunté cette route avec Kanye et chaque fois qu’ils lui pardonnent, il va les jeter tous sous le bus. Mais cette fois, c’est différent », a déclaré un initié HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT pour un rapport d’octobre 2022.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Une source distincte nous a dit le même mois que Kim prenait également ses distances. “Après tout ce que Kanye a fait ces derniers temps et toutes les remarques et positions controversées qu’il a prises, Kim veut juste se distancer autant qu’il est humainement possible de tout ce drame entourant Kanye”, a déclaré la source. “Kim lui a dit qu’elle ne voulait rien avoir à faire avec lui quand il agissait comme ça, mais Kanye ne semble pas s’en soucier.”

Lien connexe Lié: Les copines de Kanye West : d’Amber Rose à Kim K en passant par sa nouvelle épouse supposée Bianca Censori

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.