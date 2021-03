Kim Kardashian met le drame de son divorce avec Kanye West derrière elle pour se concentrer sur elle-même.

La star de L’incroyable famille Kardashian, 40 ans, a officiellement demandé le divorce du rappeur après près de sept ans de mariage.

Et au milieu des informations selon lesquelles il a changé de numéro et lui a dit de le contacter via son équipe de sécurité, la star s’éteint pendant un peu de temps.

La beauté de la réalité s’est rendue sur Instagram pour partager une paire de clichés brûlants d’elle-même en train de se détendre au bord de la piscine en bikini.

Avec ses longues mèches en nattes et ses yeux cachés sous des lunettes de soleil, Kim s’est assise en avant sur sa chaise longue, l’air un peu comme si elle avait été prise au dépourvu par la personne derrière la caméra.







(Image: INSTAGRAM)



Se ressaisissant pour un deuxième coup, elle se pencha en arrière et leva un bras pour prendre la pose.

«Zone out et concentrez-vous sur vous», a-t-elle sous-titré les images.

Sa sœur Khloe n’a pas tardé à lui montrer son appréciation en écrivant: « Ok Keeks !!!!!! Hottie !!!!! Dans la zone »

Un copain a commenté: « Dites-le plus fort pour les humains à l’arrière !! »

Alors qu’un fan lui a dit: « Magnifique comme toujours! »







(Image: INSTAGRAM)



Et l’un d’eux a écrit: « Summer single Kim, nous sommes tous là pour ça !! »

Plus tôt cette semaine, il a été rapporté que Kanye avait coupé le contact avec Kim avant même qu’elle ne demande le divorce.

Et bien qu’ils se consacrent toujours à la coparentalité de leurs enfants – North, sept ans, Saint, cinq, Chicago, trois et Psalm, un – on dit que Kanye ne facilite pas les choses.

On a déjà dit qu’il avait demandé à Kim de rester à l’écart pendant qu’il rendait visite aux enfants, et maintenant on prétend qu’il a changé son numéro de téléphone et déclaré qu’elle ne peut le contacter que par le biais de sa sécurité.







(Image: Patrick McMullan via Getty Images)



Un initié a déclaré à Page Six: « Même avant que Kim ne demande le divorce, Kanye a changé ses numéros et a dit: » Vous pouvez me contacter via ma sécurité « .

«Malgré cela, elle lui fait confiance pour les enfants. Il les aime et en voit beaucoup.

«Elle quitte la maison et il arrive et traîne avec les enfants. Ils ont une armée de nounous donc la transition est facile.