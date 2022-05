Kim Kardashian, Maye Musk, la mère d’Elon Musk, en couverture du numéro Sports Illustrated Swimsuit

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Sports Illustrated Swimsuit a officiellement nommé ses modèles de couverture pour 2022.

Lundi, le magazine a annoncé que Kim Kardashian, ainsi que la mère d’Elon Musk, Maye Musk, avaient été choisies pour le numéro de cette année. Leurs autres cover girls convoitées incluent Ciara et Yumi Nu.

“Le voyage que nous avons entrepris – pour sortir du moule dans lequel le monde nous a mis – peut sembler familier”, a déclaré le rédacteur en chef de SI Swimsuit, MJ Day, dans un communiqué. “C’est certainement familier aux femmes que nous avons choisies pour être nos modèles de couverture : Maye, Ciara, Yumi, Kim. Bien sûr, Kim, qui n’est pas étrangère au jugement du monde, continue de vivre fièrement, authentiquement et sans vergogne à travers le bruit.”

Alors que Kardashian, 41 ans, est apparue sur d’innombrables couvertures de magazines, c’est sa première apparition dans SI Swimsuit. La mère de quatre enfants a écrit une lettre à son jeune moi sur la croissance personnelle qu’elle a vécue.

“C’est facile de dire qu’il faut simplement ignorer les critiques, mais une autre chose que vous apprendrez, c’est qu’à un moment donné, cela vous fera comprendre que ce n’est plus à propos de vous”, a-t-elle écrit, citée par le magazine People. “Il s’agit de famille. Il s’agit d’aider les autres. Pendant des années, vous vous mettrez en valeur… Mais vous allez devenir une personne plus privée et vous allez vous rendre compte que la façon de faire connaître votre histoire là – le récit réel, la vérité – n’est pas en s’engageant mais en faisant.”

“Mais sachez ceci. Quand vous arriverez ici, en mai 2022, vous n’allez pas être content”, a partagé la star de télé-réalité. “Vous allez toujours chercher ce prochain “ça”… Et quand vous le trouverez, vous allez le faire – nous allons le faire – comme nous le faisons toujours : au maximum.”

Maye, 74 ans, a commencé sa carrière de mannequin il y a plus de 50 ans. Elle est devenue la porte-parole la plus âgée de CoverGirl à 69 ans. Plus récemment, la star canado-sud-africaine a écrit un mémoire dans lequel elle détaillait l’éducation de trois enfants intitulé “Une femme fait un plan : conseils pour une vie d’aventure, de beauté et de succès”.

“A 74 ans, Maye continue de travailler tous les jours pour inspirer ceux qui l’entourent”, a déclaré Day.

Ciara, maman de trois enfants, a fait sa marque en tant qu’artiste au fil des ans. Le joueur de 36 ans a vendu plus de 23 millions de disques dans le monde. En 2014, elle et son mari, le quart-arrière des Denver Broncos Russell Wilson, ont fondé la Why Not You Foundation, une organisation à but non lucratif qui vise à lutter contre la pauvreté par l’éducation et l’autonomisation des jeunes.

Nu, une artiste japonaise et néerlandaise, a fait ses débuts au SI Swim en 2021.

“Au cours de sa première année sous les projecteurs, Yumi découvre qui elle est et assume la responsabilité de ce qu’elle représente”, a déclaré Day.

Nu est également entré dans l’histoire en 2021 en étant le premier modèle de courbe asiatique du magazine.

“Je suis tellement honorée de faire partie de la famille SI Swim et de représenter mes filles asiatiques courbes”, a déclaré la star au magazine People à l’époque.

“Le fait que SI Swimsuit ait la plate-forme dont ils disposent et qu’ils choisissent de concentrer leur pouvoir sur l’inclusivité signifie beaucoup pour moi”, a expliqué Nu. “Les femmes de tous âges, tailles et couleurs sont représentées, et c’était l’une des premières grandes publications à le faire. Je peux voir que leur cœur est authentique pour faire du monde un endroit plus diversifié. C’est incroyable de voir cet effet d’entraînement sur l’industrie et les médias grand public.”

Le numéro original du maillot de bain a été publié en 1964. Il a été une rampe de lancement pour des modèles tels que Kathy Ireland, Christie Brinkley, Elle Macpherson, Kate Upton et Ashley Graham.

Au fil des ans, le problème a essayé de rester frais, avec des bikinis peints, des modèles de grande taille, des photos inédites, de minuscules maillots de bain, des modèles amputés, des modèles plus anciens et l’ajout d’athlètes professionnels et de célébrités dans les relations.

Le numéro de cette année comprendra 28 femmes, dont les stars de la WNBA Sue Bird et Breanna Stewart, la nouvelle venue Duckie Thot, l’ancienne cover girl Camille Kostek, ainsi que la recrue de l’année 2021 Katrina Scott, qui a été photographiée alors qu’elle était enceinte de six mois et demi. . Kate Bock marquera également une décennie d’apparitions dans le numéro de cette année.

Le magazine sort en kiosque le 19 mai.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.