Kim Kardashian lève son verre à 15 ans de L’incroyable famille Kardashian.

Dans une vidéo exclusive, la gourou KKW Beauty revient sur son passage sur l’emblématique E! émission de télé-réalité alors qu’elle et l’équipe terminent le tournage de la dernière saison. Kim, vêtue de ses vêtements de détente confortables SKIMS, dit à la caméra: « Nous venons de terminer le tournage pour toujours, comme jamais, jamais. Nous avons terminé, nous ne tournons plus jamais – n’est-ce pas si fou ?! »

Et bien que Kim ne boive généralement pas d’alcool, l’occasion mémorable a nécessité un peu de champagne. « Alors on prend un verre avec l’équipe dans mon jardin, on traîne », poursuit-elle, avant de lever sa coupe de champagne. « Bravo à – je ne sais pas. 15 ans; 20 saisons de folie et beaucoup d’amour. »

Khloe Kardashian a également marqué le moment doux-amer de son histoire Instagram ce vendredi, révélant le déjeuner élaboré que la famille a eu dans le cadre de leur dernier adieu. Elle a dit sur une vidéo de leur repas: « Notre dernier jour de tournage. Regarde comme ces biscuits sont mignons! »