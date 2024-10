Kim Kardashian : Libérez les frères Menendez

Nous sommes tous le produit de nos expériences. Ils façonnent qui nous étions, qui nous sommes et qui nous serons. Physiologiquement et psychologiquement, le temps nous change, et je doute que quiconque puisse prétendre être la même personne qu’à 18 ans. Je sais que non !

Vous pensez connaître l’histoire de Lyle et Erik Menendez. Je le pensais certainement : en 1989, les frères, âgés respectivement de 21 et 18 ans, ont sauvagement abattu leurs parents dans leur maison de Beverly Hills. En 1996, après deux procès, ils ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Comme c’est souvent le cas, cette histoire est bien plus complexe qu’il n’y paraît à première vue. Les deux frères ont déclaré avoir été victimes de violences sexuelles, physiques et émotionnelles de la part de leurs parents pendant des années. Selon Lyle, les abus ont commencé alors qu’il n’avait que 6 ans et Erik a déclaré avoir été violé par son père pendant plus d’une décennie. Après des années de maltraitance et une réelle peur pour leur vie, Erik et Lyle ont choisi ce qu’ils pensaient à l’époque être leur seule issue – une façon inimaginable d’échapper à leur cauchemar vivant.

Leur premier procès s’est déroulé devant deux jurys distincts, un pour chaque frère. Leurs plaintes pour abus constituaient la base de leur défense, les membres de leur famille témoignant en leur nom. Après avoir entendu ces preuves, plus de la moitié des 24 jurés ont voté non coupable des accusations de meurtre, ce qui a abouti à une impasse désespérée des jurys et à des procès nuls, largement perçus comme un coup dur porté au bureau du procureur du district de Los Angeles.

Bientôt, l’affaire des frères Menendez continuerait à se dérouler au milieu d’une autre affaire de meurtre très médiatisée poursuivie par le même bureau du procureur. Plus de quatre mois après l’annulation du procès Menendez, OJ Simpson a été accusé des meurtres de son ex-femme, Nicole Brown Simpson, et de son ami Ronald Goldman. Puis, huit jours après l’acquittement de Simpson, les plaidoiries d’ouverture du deuxième procès d’Erik et Lyle ont commencé.

Cependant, cette fois, le juge avait changé les règles : les deux frères étaient jugés ensemble devant un seul jury, une grande partie des preuves d’abus étaient jugé irrecevableet l’homicide involontaire a été ce n’est plus une option. Certains témoins du premier procès n’ont pas été autorisés à témoigner sur les abus présumés, privant ainsi les jurés de preuves cruciales. Le procureur, après avoir plaidé avec succès pour exclure le témoignage d’abus, s’est moqué de la défense des frères lors de ses plaidoiries finales pour n’avoir produit aucune preuve d’abus.

Leur avocat a depuis déclaré les décisions du juge constituaient essentiellement un verdict « imposé ». Et ainsi, les frères furent condamnés. Ils ont été condamnés à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et sont restés incarcérés pendant près de 35 ans. Leur seul moyen de sortir de prison est désormais la mort.

Le premier procès a été télévisé à la vue de tous, et le cas d’Erik et Lyle est devenu un divertissement pour la nation, leurs souffrances et leurs histoires d’abus ridiculisées dans des sketches sur « Saturday Night Live ». Les médias ont transformé les frères en monstres et en friandises sensationnelles – deux enfants arrogants et riches de Beverly Hills qui ont tué leurs parents par cupidité. Il n’y avait pas de place pour l’empathie, encore moins pour la sympathie.

Erik et Lyle n’avaient aucune chance d’avoir un procès équitable dans ce contexte. À l’époque, les ressources étaient limitées pour les victimes d’abus sexuels, en particulier pour les garçons. Il n’existait pratiquement aucun système pour soutenir les survivants, et la sensibilisation du public au traumatisme des abus sexuels masculins était minime, souvent obscurcie par des jugements préconçus et l’homophobie. Quelqu’un peut-il honnêtement nier que le système judiciaire aurait traité les Menendez sœurs avec plus d’indulgence ? Malgré des témoignages familiaux accablants reconnaissant les abus subis par Erik et Lyle, le public est resté sceptique. Privés de leur enfance par leurs parents, puis privés de toute chance de liberté par un système de justice pénale désireux de les punir sans tenir compte du contexte ni comprendre le « pourquoi » et sans se soucier de savoir si la punition était adaptée au crime, Erik et Lyle ont été condamné avant même le début du procès.

Selon Erik et Lyle, ils ont été maltraités physiquement, sexuellement et émotionnellement par leurs parents depuis leur enfance, et leur père les a violés à plusieurs reprises alors qu’ils n’étaient que de petits garçons. Beaucoup de gens pensent que les crimes commis par les frères sont impardonnables – mais qu’en est-il des décennies d’abus présumés qu’ils ont subis dans leur enfance ?

J’ai passé du temps avec Lyle et Erik ; ce ne sont pas des monstres. Ce sont des hommes gentils, intelligents et honnêtes. En prison, ils ont tous deux un dossier disciplinaire exemplaire. Ils ont obtenu plusieurs diplômes universitaires, ont travaillé comme soignants auprès de personnes âgées incarcérées dans un centre de soins palliatifs et ont été mentors dans des programmes universitaires – déterminés à redonner aux autres. Quand je visité la prison il y a trois semainesl’un des gardiens m’a dit qu’il se sentirait à l’aise de les avoir comme voisins. Vingt-quatre membres de la famille, y compris les frères et sœurs de leurs parents, ont publié des déclarations soutenant pleinement Lyle et Erik et ont respectueusement demandé à la justice de les libérer.

Les meurtres ne sont pas excusables. Je veux que ce soit clair. Leur comportement avant, pendant ou après le crime ne l’est pas non plus. Mais il ne faut pas nier qui ils sont aujourd’hui, dans la cinquantaine. Le procès et la punition que ces frères ont reçus étaient plus dignes d’un tueur en série que de deux individus qui ont enduré des années d’abus sexuels de la part de ceux-là mêmes qu’ils aimaient et en qui ils avaient confiance. Je ne crois pas que passer toute leur vie en prison soit la bonne punition pour cette affaire complexe. Si ce crime avait été commis et jugé aujourd’hui, je pense que l’issue aurait été radicalement différente. Je crois également fermement qu’ils n’ont pas eu droit à un deuxième procès équitable et que l’exclusion de preuves cruciales d’abus a privé Erik et Lyle de la possibilité de présenter pleinement leur cause, compromettant encore davantage l’équité de leur condamnation.

Avec leur cas de retour sous les projecteurs – et compte tenu de la révélation de une lettre de 1988 d’Erik à son cousin décrivant les abus – j’espère que les peines à perpétuité d’Erik et Lyle Menendez seront reconsidérées.

Nous le devons à ces petits garçons qui ont perdu leur enfance, qui n’ont jamais eu la chance d’être entendus, aidés ou sauvés.