Kim Kardashian lance une ligne de soins de la peau en 9 étapes

Les produits SKKN sont considérablement plus chers que la plupart des soins de la peau, créés par des célébrités ou non. (Un sérum d’acide hyaluronique et une huile de nuit coûtent 90 $ et 95 $.) Collectivement, les neuf articles – nettoyant, toner, exfoliant, sérum d’acide hyaluronique, sérum de vitamine C, crème pour le visage, crème pour les yeux, gouttes d’huile et huile de nuit total de 630 $. C’est un prix qui peut être hors de portée pour beaucoup de ses clients potentiels et 313 millions de followers sur Instagram. (Tous les produits sont rechargeables et les dosettes de remplacement coûtent environ 15 % de moins que l’emballage d’origine.)

Mme Kardashian n’est pas très préoccupée par le fait que les gens ne peuvent pas se payer ses soins de la peau.

“C’est définitivement plus prestigieux, et pour obtenir les types d’ingrédients qui ne me manqueraient pas vraiment, c’était une sorte de nécessité”, a-t-elle déclaré. “Les produits que j’utilisais et qui étaient comparables étaient bien plus chers, sans rien comparer. J’ai essayé d’obtenir la qualité au meilleur prix possible, en particulier le sérum à la vitamine C. »

Le bureau de Mme Kardashian, rempli d’échantillons de beauté, est chaotique. Presque toutes les surfaces sont couvertes de prototypes de produits et d’emballages. La scène désordonnée est en contradiction avec le reste de son espace de travail à plusieurs niveaux bien rangé. Elle a offert un aperçu des produits prévus, qui comprennent le maquillage, le parfum, les accessoires de salle de bain et les articles ménagers (“un style de vie”, a-t-elle déclaré). Tout a un “effet pierre”, et les bouteilles, pots et autres ont une palette de couleurs neutres, tout comme sa marque de shapewear Skims.