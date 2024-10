Kim Kardashian lance un appel important au milieu du militantisme en prison

Poursuivant son travail sur la réforme des prisons, Kim Kardashian, dans sa dernière initiative, a appelé à la libération d’Erik et Lyle Menedez après leur avoir rendu visite en prison.

Utilisant sa plume pour exiger la libération des frères Menedez – qui étaient en prison après avoir été reconnus coupables du meurtre de leurs parents en 1996 – la mère de quatre enfants a écrit un essai dans Nouvelles NBC.

« Nous sommes tous le produit de nos expériences. Ils façonnent qui nous étions, qui nous sommes et qui nous serons. Physiologiquement et psychologiquement, le temps nous change, et je doute que quiconque puisse prétendre être la même personne qu’à 18 ans. Je sais que ce n’est pas le cas ! a-t-elle ajouté.

L’homme de 43 ans a poursuivi : « J’ai passé du temps avec Lyle et Erik ; ce ne sont pas des monstres », ajoutant : « Ce sont des hommes gentils, intelligents et honnêtes. En prison, ils ont tous deux un dossier disciplinaire exemplaire. »

« Avec leur cas de retour sous les projecteurs – et compte tenu de la révélation d’une lettre de 1988 d’Erik à son cousin décrivant les abus – j’espère que les peines à perpétuité d’Erik et Lyle Menendez seront reconsidérées », a conclu l’aspirant avocat. « Nous le devons à ces petits garçons qui ont perdu leur enfance, qui n’ont jamais eu la chance d’être entendus, aidés ou sauvés. »

La demande de Kim pour la libération des frères Menedez intervient après que leur cas soit revenu sur le devant de la scène après une série Netflix intitulée Monstres était basé sur leur libération.